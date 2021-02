Les 2Frères, juste pour vous

Le célèbre groupe chapaisien 2Frères donnera aux Jamésiens un spectacle virtuel gratuit le 12 février à 20 h.

Il s’agit d’un cadeau qu’offre à la population locale l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) pour la remercier et la féliciter de ses efforts durant la pandémie.

Le spectacle qui sera diffusé sur la page Facebook de l’ARBJ suscite de l’intérêt; quelques jours seulement après son annonce, il a déjà été partagé 121 fois.

Pour l’occasion, Erik et Sonny Caouette joueront des chansons de leurs trois albums et une sélection de demandes spéciales des gens de la région, recueillies par les élus locaux via les réseaux sociaux. « Il y a un auteur acadien et deux Québécois dont un avec qui on a collaboré lors d’un spectacle », précise Sonny », qui se refuse à en révéler davantage, histoire de faire une surprise.

Un spectacle dynamique

Le spectacle a été préenregistré au studio Tone Bender de Montréal le 1er février dernier. Les gens peuvent s’attendre à davantage qu’une image fixe captée par une caméra immobile; trois caméras ont été déployées pour l’occasion par l’équipe de tournage de La Clique qui avait créé pour les 2Frères le vidéo Noël c’t’année. « Et le studio est vraiment magnifique, s’enthousiasme Sonny. C’est là que nous avons enregistré À tous les vents. »

Pour l’occasion, le duo folk pop rock jouera sans accompagnement. Sans public aussi.

L’interaction avec le public va leur manquer, concède Sonny Caouette. « Mais ça nous permet de gagner notre vie», dit-il

Plus organique

Pour le guitariste soliste, le dernier cru de 2Frères, le très populaire À tous les vents, se démarque des albums précédents. « Il est dans leur continuité, mais il est plus organique, explique-t-il. Le son est plus vivant au niveau instrumental. À un moment donné, y’a un sac de cennes qu’on shakait, plein de petites insides. Il y a des tracks d’orgue, de grosses cloches tubulaires qui sonnent un peu faux, mais le tout est très vivant. »

« Comme dirait Gautier [musicien et ingénieur de son], dans la sauce, ça va bien paraitre. […] Mais tout ce qui il y a devant, les pistes de guitare, ça sonne bien, c’est bien modelé. Il y a beaucoup d’instruments, de couleurs, de textures. »

Une grosse tournée de spectacles était prévue pour ce 3e album, mais la pandémie y a mis un frein après quelques spectacles. « On fait des shows virtuels ici et là, de dire Sonny. Ça nous permet de gagner notre vie, de pratiquer notre art. À Noël, on a fait un show en direct sans public à La Prairie. On en a fait un la semaine passée dans une salle à Québec. Ça a été filmé sans public. On s’arrange comme on peut. »

Le fraternel duo folk rock pop collectionne les hommages. En 2016 et 2018, 2Frères remportaient le Félix du groupe de l’année au gala de l’ADISQ. En 2020 comme plusieurs autres années, ils étaient en nomination dans les catégories Album de l’année (adulte contemporain), Chanson de l’année (À tous les vents) et Groupe ou duo de l’année.