Les 40 ans et plus de la région pourront se faire vacciner

La vaccination contre la COVID-19 à l’intention de la population débutera ce jeudi dans la région. Pour le moment, le nombre de doses reçues permet d’offrir la vaccination aux personnes de 40 ans et plus qui habitent dans la région, mais elle s’étendra progressivement aux 18 ans et plus.

La première livraison reçue au début de janvier a permis de donner une première dose à tous les résidants en CHSLD et en ressources intermédiaires pour personnes âgées qui le souhaitaient. L’administration des doses qui restaient a été faite à des proches aidants et à des membres du personnel du CRSSS de la Baie-James œuvrant auprès des personnes âgées.

La deuxième livraison, reçue durant la fin de semaine dernière, était plus volumineuse et « nous permet d’offrir une première dose à toutes les personnes qui habitent en résidence privée pour aînés, à l’ensemble des membres du personnel et les médecins du CRSSS de la Baie-James, puis de débuter la vaccination pour la population à compter du 21 janvier 2021 », explique le Centre régional de santé et des services sociaux de la Baie-James.

Selon le CRSSSBJ, il y aura suffisamment de vaccins pour offrir les 2 doses nécessaires pour une protection optimale à toute la population de 18 ans et plus de la région qui désire les recevoir. Une troisième livraison est prévue pour février et l’offre de vaccination sera élargie aux 18 ans et plus. Le CRSSSBJ confirme que la deuxième dose sera administrée, comme prévu par le gouvernement du Québec, entre 42 et 90 jours suivant l’administration de la première.

Prise de rendez-vous

La vaccination sera offerte exclusivement sur rendez-vous pour la population.

Par Internet : https://clients3.clicsante.ca/60009/take-appt

Par téléphone :

– Chapais : 418 745-259, poste 10239

– Chibougamau : 418 748-2676, poste 60301

– Lebel-sur-Quévillon : 819 755-4881, poste 30231

– Matagami : 819 739-2515, poste 42268

– Radisson : 819 638-8991, poste 42268

– Valcanton et Villebois : à venir

Pour d’autres détails, vous pouvez consulter le site du CRSSS de la Baie-James.