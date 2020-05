Les 58 résidents du Manoir Providence confinés depuis le 9 mars

Le Manoir Providence a pris la décision de se mettre en confinement dès le 9 mars. Une sage décision que Doris Lamothe et André Naud se réjouissent d’avoir prise dès le début. Avec 58 résidents et une moyenne d’âge de 81 ans, il n’était pas question de prendre une chance avec le virus. André Naud nous parle du quotidien depuis le début de la pandémie.

« Nous sommes vraiment heureux. Chez nous, tout le monde est en santé et nous n’avons aucun cas de grippe. La vie a changé depuis le 9 mars, mais tout notre monde applique rigoureusement les différentes consignes. Pas un seul résident n’a quitté le Manoir depuis ce 9 mars. Nous essayons toujours d’être deux pas devant tout le monde », souligne d’entrée de jeu André Naud. Dès le début, les propriétaires ont décidé de faire quelques mises à pied afin de diminuer au maximum les voyages avec l’extérieur. Parmi les autres changements, les repas pour tous les résidents se prennent dans les chambres. « Nous avons fait l’acquisition de plateaux de service et nous effectuons la livraison des repas dans chacune des chambres. Les résidents peuvent prendre des marches dans les corridors, mais en respectant la distanciation. »

Beaucoup d’animation

Pour Doris et André, il est très important que leurs résidents ne manquent de rien. « Nous avons de belles rencontres avec eux pour discuter et nous organisons beaucoup d’activités. Nous préconisons de petits cafés-causeries. Au moment où je te parle, nous sommes dans la grande salle et, tout en respectant la distanciation, nous regardons sur grand écran la venue de Gabriel Folco et son équipe pour faire bouger les personnes sur leur galerie. Pour agrémenter le tout, nous prenons un petit verre d’amitié. »

Un dépanneur intérieur

André Naud est le seul qui sort pour faire l’épicerie. « Il est évident que nos résidents ont besoin de petites choses. Nous avons donc ouvert un petit dépanneur à l’intérieur du Manoir pour les dépanner. Il sera là aussi longtemps que nécessaire. Ce n’est pas pour faire un sou noir, c’est simplement pour qu’ils ne manquent de rien. Il n’est pas question que le virus entre ici. Nous voulons protéger notre monde, un point c’est tout. »

Une grande tristesse

Comme tout le monde en ville, André a hâte que la température revienne un peu plus à la normale. « Si la température pouvait se réchauffer, le soleil aurait un effet positif sur tout le monde. Dès qu’il sera là, on va organiser des dégustations de hotdogs sur BBQ, c’est certain. »

Les propriétaires du Manoir Providence suivent les actualités de très près et la situation de crise qui se vit dans les CHSLD ne les laisse pas indifférent. « C’est tellement triste ce qui se passe présentement. Il y a des choix de société qui ont été faits et personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer avec une pandémie. C’était de l’inconnu totalement. Il va y avoir des enquêtes qui vont se faire. Il ne faut plus jamais que cela se reproduise… Tous ces morts, c’est vraiment triste… »