Les 6 applications chouchous de Chou

Par Marie-Claude Duchesne

(Chou est né à Bruxelles, d’une Jamésienne et d’un mauvais jeu de mots. Un peu ridicule, un peu drôle, parfois discret, souvent impertinent, elle le traine partout dans son sac à dos.)



Messagerie. Appareil photo. Réveille-matin. Ordinateur. Portefeuille. GPS. Bloc-notes. Agenda. Le cellulaire est devenu un outil du quotidien. Et tant qu’à en être dépendant, aussi bien en faire un outil efficace ! Cette semaine, les applications chouchous de Chou sur la route.

Bon voyage. L’application mobile du gouvernement canadien. Conseils aux voyageurs. Adresses des ambassades. Avis de sécurité. Visas. Vaccins. Devises… Il s’agit en fait de la première source d’information pour planifier un voyage. Vous pouvez aussi vous y inscrire comme citoyen à l’étranger. Pourquoi ? Aviser le gouvernement que vous serez dans tel pays, en cas d’urgence. Pas besoin d’avoir vécu de tremblement de terre pour savoir que c’est l’fun avoir de l’aide dans ce temps-là !

Skyscanner. Moteur de recherche de billets d’avion. Banal ? Il offre beaucoup de flexibilité et donc de possibilités d’économiser ! Pis économiser, c’est l’fun. Comment ? Pas besoin de dates précises. Ni de ville. Ni même de pays. Vous pouvez choisir l’option d’aller PARTOUT. Vous pouvez trouver les dates les moins chères selon le mois… Ou juste le mois et l’endroit le moins cher en 2019. Bref, flexible.

Rome2Rio. Comparateur de moyens de transports. Quelles sont les options pour un trajet Édimbourg-Glasgow ? L’application offre une estimation des prix, des divers moyens et des compagnies qui offrent les liaisons que vous voudrez. Bref, une bonne vue d’ensemble.

Maps Me. Fonctionne un peu comme Google Map et comme un GPS. Le meilleur reste à venir. L’application s’utilise… SANS Internet. Il suffit de télécharger au préalable les cartes de sa destination et laisser la magie de la géolocalisation du cellulaire faire le reste. Il vous permet aussi d’avoir accès rapidement à un plan de la ville. Plus discret qu’une grosse carte papier.

Taux de change. Un petit coup de pouce pour surveiller son budget en voyage. L’application Taux de change est simple à utiliser et très pratique. Parce que même les meilleurs choux peuvent galérer à calculer combien valent… 97 kuna ?

Radio. Simple de même. N’est-ce pas intéressant de découvrir la musique populaire pendant votre voyage en… Bosnie ?

À DÉCOUVRIR

Les dernières trouvailles de Chou. Elles ne sont pas nos chouchous mais sont bien faites… Et puis… à vous de vous en faire une opinion !

Hopper. Un autre outil pour acheter ses billets d’avion. L’application prévoit les moments les plus opportuns pour acheter vos billets. Encore des économies.

Hidden Place. Développé au Québec, l’application propose de découvrir des endroits cachés, des restaurants ou des attractions hors des guides touristiques, selon vos préférences.

AroundMe. Permet de voir rapidement quels commerces et services se trouvent à proximité.

Pour me rejoindre : MC.Duchesne@outlook.com