Les affaires à l’honneur

La grande cheffe du gouvernement de la nation crie, Mandy Gull-Masty, est l’invitée d’honneur de la Journée Maillage 2021 du Secrétariat aux alliances économiques de la nation crie en Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) qui se tiendra Val-d’Or le 7 décembre prochain.

« Elle aura un discours sur le développement économique à Montréal et, ensuite, c’est nous qui l’aurons », explique la directrice générale du SAENCAT, Chantal Hamelin, rappelant la toute récente élection de la grande cheffe. « C’est pour ça qu’on a hâte de l’entendre, nous avons hâte de connaitre son message. »

Mme Gull-Masty animera un diner-conférence à l’hôtel Forestel, à 12 h 15.

La présence du grand chef des Cris est une tradition à la Journée Maillage du SAENCAT, souligne Mme Hamelin, pour émettre un message sur sa vision de développement économique du territoire, mais aussi pour écouter. « On doit être à l’écoute de comment les habitants voient le développement du territoire, prendre en compte les perspectives de tous ceux qui y habitent, […] les Jamésiens et les Cris, » précise Mme Hamelin.

Échanges économiques

Si l’évènement, qui en est à sa 18e édition, est d’abord un rendez-vous mettant en valeur la nation crie, il se veut aussi une importante journée d’échanges économiques pour le Nord et l’Abitibi-Témiscamingue. « Nous sommes très interreliés, note la directrice du SAENCAT. […] Les conférenciers, les kiosques, les rendez-vous d’affaires planifiés entre allochtones et autochtones permettent de créer des alliances entre entreprises et nations. Cette année, nous avons beaucoup misé sur les entreprises autochtones mais habituellement, nous avons un bon équilibre entre toutes les composantes du territoire. »

Le président du Secrétariat est l’ancien grand chef Ted Moses; plusieurs maires de la région siègent sur son conseil d’administration, dont celui de Matagami, René Dubé.

Traditionnellement, la Journée Maillage est associée au Tournoi de hockey senior et de ballon-balai, organisé par l’Association sport et loisirs Eeyou Istchee, et qui se tient cette année à Val-d’Or du 9 au 12 décembre.



Conférences

En 2021, John Kitchen et Louie-René Kanatewat sont les conférenciers invités.

Président de Miyuu Kaa, M. Kitchen a formé environ 90 employés à Waswanipi pour des projets miniers, selon Mme Hamelin. « Beaucoup de gens ont parti en affaire autour de ces projets miniers, s’enthousiasme-t-elle. Il a un dynamisme particulier que je voulais mettre en valeur, […] qui a apporté beaucoup aux compagnies et aux communautés. Il a connu plein d’embuches, mais beaucoup de succès dans les dernières années. »

Quant à Louie-René Kanatewat, il est président de six compagnies à Chisasibi : immobilier, hôtellerie, construction, restauration, etc. « Il a des idées d’expansion dans d’autres communautés, commente Chantal Hamelin. C’est un visionnaire et un entrepreneur qu’on doit apprendre à connaitre. »

Assistance

La Journée Maillage reprend son cours en présentiel cette année, mais est aussi accessible en mode virtuel sur la plateforme allia.

Sur place, la double vaccination est obligatoire. L’évènement réunit en moyenne 250 personnes, selon le SAENCAT, avec des pointes à 300 certaines années. Au moment d’écrire ces lignes, 150 personnes étaient inscrites. La présence du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, est confirmée, ainsi que celle des députés Denis Lamothe et Sylvie Bérubé.

Développée spécifiquement pour le SAENCAT, la plateforme allia (pour Alliance) est d’abord un outil de maillage, même hors des évènements, mais est aussi utilisée pour la Web diffusion.