Les clubs de Chibougamau et Chapais sont prêts

La neige qui se fait attendre finira bien par tomber et la saison de motoneige pourra commencer. En attendant comme tous les clubs de motoneigistes du Québec, le Club moto-neige de Chapais et le Club Auto-Neige de Chibougamau ont presque terminé leurs préparatifs pour la prochaine saison. Chaque début de saison amène son lot de défis pour l’ensemble des organisations qui doivent préparer les sentiers de motoneige partout au Québec, et ce, de façon bénévole.

Club moto-neige de Chapais

À Chapais, cette année, une demande de la Ville pour agrandir le parc industriel et des terrains en permanence inondés ont obligé l’organisation à revoir le tracé du tour de ville. La Trans-Québec passera un peu plus au nord de la 1ère Rue et un nouveau sentier a été aménagé à l’est de la ville. Cout de l’opération : 55 000$ financés par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et la Ville de Chapais à la hauteur de 25 %. Le club ouvrira son relai cette année mais, en l’absence de concessionnaire pour la restauration, les heures seront restreintes au weekend de 11 h à 18 h avec seulement un rafraichissement et des grignotines.

« Avec la fermeture de notre relai de motoneige durant l’hiver dernier en raison de la pénurie de personnel et des difficultés liées à la pandémie, nous avons tous constaté qu’il manquait un endroit aux motoneigistes dans notre ville pour aller faire une pause et se réchauffer. » Le CA a donc décidé de tenter l’ouverture malgré la pénurie de main-d’œuvre », affirme M. Martin Blanchette, président du club de Chapais. « Cependant les clients devront présenter le passeport vaccinal. »

Club Auto-Neige de Chibougamau

Pour ce qui est de Chibougamau, plusieurs améliorations sont aussi en réalisation du côté des sentiers. Des travaux seront effectués derrière la 6e Rue dans le tour de ville pour restaurer un tablier de pont usé par le temps et la circulation. Des aménagements seront aussi faits dans le sentier 22 miles pour réparer les dégâts faits par les castors. Ces travaux occasionneront des investissements de près de 30 000 $. Aussi du travail de débroussaillage sera effectué pour élargir certains tronçons de sentier.

L’organisation de Chibougamau, cette année, a la chance de compter sur une nouvelle surfaceuse récemment acquise. Grâce à un programme de subvention de DEC Canada (Développement Économique Canada) et la FCMQ, l’équipe comptera sur un Husky de Prinoth de nouvelle génération avec une gratte de type Fithwheel et une débroussailleuse. Cette nouveauté, qui a couté un peu plus de 330 000 $, complètera la flotte qui fait l’entretien des 328 km de sentier sous la responsabilité du club de Chibougamau. Donc pour la connexion avec le Lac-Saint-Jean via le sentier 93, l’organisation compte aussi une surfaceuse de marque Pistenbully (2014) et une Gilbert (2007).

Loi 71

Plusieurs personnes ont entendu parler de la nouvelle loi 71 qui régit maintenant le monde des VHR. La loi oblige maintenant tout conducteur de motoneige à posséder un permis de conduire valide et, pour les conducteurs de moins de 18 ans (16-17 ans), ils doivent avoir passé le cours d’initiation à la motoneige. Pour ce qui est des points de démérite applicables lors d’excès de vitesse, l’application de cette partie de la loi a été reportée en 2023.

Photo 1. La nouvelle surfaceuse du Club Auto-neige de Chibougamau, un modèle Husky de Prinoth nouvelle génération.