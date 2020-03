Les commerces non essentiels fermés jusqu’au 13 avril

Lors de son point de presse de cet après-midi, le premier ministre François Legault a dirigé la lutte contre le coronavirus à un autre niveau. Il y a effectivement une augmentation du nombre de cas de COVID-19. Le Québec est donc en mode « pause » pour les 3 prochaines semaines.

Fermeture de tous les services et toutes les activités non essentielles

Le gouvernement du Québec a ordonné la fermeture, à compter du 24 mars à 23 h 59, la fermeture de tous les services économiques non essentiels. Les épiceries, pharmacies et stations-services demeureront ouvertes.

Une liste complète des établissements qui peuvent demeurer ouverts sera rendue publique au cours des prochaines heures. Les commerces et endroits publics qui devaient être déjà fermés sont : aquariums; arénas; bibliothèque; bars et discothèques; cabanes à sucre; centres d’entrainement; centres d’achats; centres de soccer intérieur; centre de plein air; cinémas et arcades; comptoirs et kiosques de dégustation; Lieux récréatifs; musées; parcs aquatiques; piscines, spas et saunas; salles à manger des restaurants; salles de spectacle; salons de coiffure; salons d’esthétique; salons de soins personnels; théâtres; zoos et toutes autres installations à vocation similaire.

La liste exhaustive des services essentiels sera connue d’ici les prochaines heures.