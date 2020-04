Les barrages routiers sont maintenus dans le Nord-du-Québec

Le gouvernement a annoncé un plan de réouverture graduelle de certaines régions du Québec, mais celle-ci ne touche pas encore le Nord-du-Québec, les Terre-Cries et le Nunavik qui demeureront encore sous contrôles policiers. Rappelons que ces régions sont confinées et coupées du reste du Québec depuis le 28 mars dernier.

« Nous ne sommes pas en mesure de donner de date aujourd’hui », a précisé la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbaut.

À partir du 4 mai, les contrôles policiers seront retirés pour certaines régions dont Rouyn-Noranda, Lanaudière, Chaudière-Appalaches et les Laurentides. Si tout se passe bien, le 11 mai, d’autres régions lèveront leurs barrages notamment l’Outaouais, à l’exception de Gatineau, l’Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-St-Jean. La semaine suivante, ce serait au tour du Bas-St-Laurent, la Gaspésie, les Iles-de-la-Madeleine et Charlevoix.

L’ingrédient clé restera le respect des consignes, faute de quoi, le gouvernement pourrait décider de revenir en arrière.