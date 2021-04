Les enseignants sont en grève jusqu’à 9 h 30

Le personnel enseignant affilié au Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (SEUAT) tenait une grève jusqu’à 9 h 30 ce matin.

Les activités étaient suspendues dans les écoles, le Centre de formation générale des adultes et le Centre de formation professionnelle du Centre de services scolaire de la Baie-James, entre 0 h 1 et 9 h 45. Le transport scolaire sera retardé et les services de garde seront fermés pour la période du matin. En raison des contraintes reliées au transport scolaire, les cours reprendront en après-midi pour l’école Beauvalois du secteur Valcanton-Villebois.

Pour les autres établissements, les cours ont repris normalement à compter de 9 h 45 ce matin.