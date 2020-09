Les garderies en milieu familial manifestent

Lundi matin, la semaine a débuté avec une manifestation de la part des responsables des garderies en milieu familial.

C’est au coin de la rue Lafontaine et de la 3e Rue que les manifestantes se sont installées avec cloches et pancartes. Les professionnelles de la petite enfance veulent tout simplement que les négociations avancent avec le gouvernement. Celle-ci gagnent présentement 12,42 $ et demandent un salaire d’environ 16,75 $.

Rappelons que la semaine dernière, les responsables avaient reçu un soutien de la mairesse Manon Cyr et du conseiller Alain Poirier qui ont souligné l’importance de ces garderies quand vient le temps d’accueillir de nouvelles familles dans la municipalité.