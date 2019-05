Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 31 mai

Les jeunes de 4 à 15 ans qui seraient intéressés à jouer au baseball cet été, peuvent encore s’inscrire et ils ont jusqu’au 31 mai pour le faire.

Pour la 3e année, la Ligue de baseball va poursuivre ses activités alors que, cette année, celle-ci est fédérée avec Baseball Québec ainsi que Baseball Abitibi. Valérie Laprise précise que, le 26 avril prochain, débutera du baseball intérieur pour les jeunes de 4 à 15 ans. Cette activité aura lieu tous les vendredis de 6 à 7 heures et le dimanche de 10 h à 12 h au gymnase de La Porte-du-Nord. C’est là aussi que se prendront les inscriptions pour les intéressés. Les inscriptions se termineront le 31 mai à midi.

L’an passé, plus de 120 jeunes ont participé tout l’été à la Ligue de baseball et, cette année, les organisateurs espèrent grandement en avoir plus. Comme le soulignait Valérie Laprise, le baseball extérieur devrait débuter au début de juin, soit aussitôt que le terrain sera prêt à recevoir les joueurs.

Une belle saison de baseball pour les jeunes de 4 à 15 ans où l’important est de s’amuser.

Photo : Guy Tremblay