Les Intrépides ont de beaux exemples

C’est devenu une tradition, à chaque année, le club FADOQ Les intrépides de Chibougamau organise une belle fête pour ses membres qui ont eu 80 ans. Cette année n’a pas fait exception à la règle et c’est sous le thème Vieillir en beauté que 18 membres ont été fêtés.

Le 15 novembre dernier, c’était jour de fête au local des Intrépides de Chibougamau. Un grand total de 18 personnes a eu 80 ans entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Chacun d’eux a reçu sa carte de membre gratuitement à l’occasion d’une belle réception avec un repas des Banquets Anne et Camil. Malheureusement, six d’entre eux n’ont pu participer à la belle cérémonie. La présidente, Georgine Gaudreault, a tenu à féliciter ces personnes pour leur belle beauté intérieure. « Soyez fiers et continuer à vieillir en beauté ». Le directeur général de la Ville de Chibougamau, Jean-Sébastien Gagnon, leur a précisé : « Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui, car je vois ici tous les bâtisseurs de notre ville. Nous avons encore besoin de vous! » La représentante du député Denis Lamothe, Monique Biron, a souligné que le député était très fier de la FADOQ et qu’il saluait tous les gens réunis aujourd’hui. « Pour ma part, j’espère avoir la lumière que vous avez dans vos yeux aujourd’hui lorsque j’aurai 80 ans », a-t-elle ajouté.

Félicitations

Les personnes qui ont eu 80 ans sont : Albertine Angelhart, Donald Bubar, Guy Corneau, Lorenza Gauthier Martel, Denis Jean, Rose-Hélène Labrecque, Lucien Tremblay; Gilles Laprise, Jacques Naud, Jean-Guy Plourde, Marthe Lapointe et Raymond Turcotte. Les absents : Rosaire Côté, Madeleine Béland Lachance, Monique Dutil, Lise Fréchette, Eliette Leduc Tremblay et Ghislain Léveillé.