Les Lames givrées remportent l’or et l’argent au provincial

Du 16 au 19 mars, avait lieu la Finale provinciale de patinage artistique, Star Michel Proulx, à Lévis. Quatre patineuses des Lames givrées ont représenté la région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau et ont terminé dans le top 10 de leur catégorie.

En effet, Maryléna Aubé dans la catégorie Star 8 a terminé en 8e position sur 50 patineuses; Lora Potvin dans la catégorie Star 5, 13 ans et plus, a terminé 7e sur 56 patineuses; Jade Lavoie, catégorie Star 5, 13 ans et plus, a réussi une excellente 2e place et la médaille d’argent sur 56 patineuses et, enfin, Béatrice Côté s’est particulièrement illustrée dans la catégorie Star 5, 13 ans et plus, avec une première place et la médaille d’or devant 56 patineuses.

Ces quatre patineuses des Lames givrées de Chibougamau représentaient la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau lors de cette grande finale provinciale.