Les mines Éléonore et Renard prennent des chemins différents

La semaine dernière, le gouvernement de François Legault a donné son accord à la réouverture de l’industrie minière qui avait été mise en veille pour tout le Québec le 24 mars dernier. Cette décision avait été annoncée pour lutter contre la pandémie de Coronavirus qui touche la province. Stornoway et Newmont ont pris des décisions qui sont à l’opposé.

Mise en veille prolongée

En ce qui concerne la mine Renard, les Diamants Stornoway ont pris la décision de maintenir la fermeture de la mine. Cette décision a été prise suite à l’effondrement du marché du diamant qui prévaut actuellement au niveau mondial. Malgré une année qui avait bien débuté, la récente pandémie de COVID-19 a entrainé l’effondrement de toute la chaine de commercialisation et du prix du diamant.

L’interdiction de voyager à l’étranger limite l’accès pour la vente de diamants qui se fait à Anvers en Belgique. Les mesures de distanciation sociale et les mauvaises conditions du marché financier affectent les opérations de polissage de diamants bruts. Les conditions économiques générales mondiales ont aussi un impact négatif sur la demande et les prix de détail.

Les installations de la mine Renard seront maintenues dans des conditions qui lui permettront un redémarrage efficace dès le retour de conditions de marché favorables. La suspension des opérations affectera près de 540 personnes. Une équipe d’environ 50 personnes demeurera en poste pour assurer la mise en veille.

Eléonore redémarre

Pour ce qui est de la mine Éléonore, Newmont travaille actuellement sur un plan de redémarrage. Ce plan sera progressif. Selon le directeur des ressources humaines et services de camp, Daniel Guay, la minière espère pourvoir commencer un retour progressif d’ici deux semaines. Le redémarrage de la mine prendra d’ailleurs plusieurs semaines avant que les opérations soient à leur pleine capacité. Évidemment, d’importantes mesures de prévention et de distanciation sociale seront maintenues pour plusieurs mois encore. Il faut mentionner que Newmont avait pris la décision de maintenir le salaire des employés de la mine Éléonore jusqu’au premier juillet si le tout était nécessaire.