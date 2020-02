Les organismes communautaires rencontrent le député

Dans le cadre d’une grande campagne nationale de mobilisation, les représentants des organismes communautaires se sont rendus au bureau du député Denis Lamothe pour faire connaître leurs revendications.

Vendredi matin, des représentants des organismes communautaires se sont rendus au bureau du député Denis Lamothe comme l’explique Linda Boulanger, directrice du centre de femmes Les Elles du Nord : « Nous sommes allés rencontrer le député Denis Lamothe afin de lui faire connaître nos revendications en matière de financement. Les organismes communautaires sont issus de la communauté et sont accessibles à toute la population. Nous réclamons au gouvernement qu’il soutienne l’action communautaire autonome par l’augmentation de note financement et le respect de note autonomie, tout en réalisant la justice sociale, notamment en réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux. »

Partout au Québec

Cette campagne « Engagez-vous pour le communautaire » se déroule à l’échelle nationale comme le précise Linda Boulanger : « Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de mobilisation qui depuis 2016 unit les différents organismes communautaires de partout au Québec. Elle vise une société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés. D’autres activités de mobilisation sont prévues partout au Québec, et ce jusqu’en 2021. »