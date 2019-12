Les pistes sont prêtes, même celle de Mistissini

Le président du Club de motoneige de Chibougamau, Mario Simard, est heureux. Toutes les pistes du club sont ouvertes, même celle qui va dans la communauté de Mistissini.

La nouvelle saison du Club de motoneige de Chibougamau a débuté le 29 novembre et son président, Mario Simard, nous précise que plusieurs motoneigistes de l’extérieur aimeraient être dans notre région. « Oui, nous avons eu deux belles averses de neige qui ont facilité notre travail. Nous avons eu un peu de temps doux depuis quelques jours, mais les sentiers sont tous accessibles. Fermée depuis 3 ans, la piste qui va à la communauté de Mistissini est surfacée. Il y avait quelques arbres de tombés, mais présentement tout est rentré dans l’ordre et la L-208 est très belle. »

426 membres

L’an passé, le Club de motoneige de Chibougamau comptait 426 membres et le président espère en avoir autant si ce n’est plus pour la prochaine saison. « Nous sommes en retard un peu pour la vente des cartes d’accès, car c’est la première année que tout se fait en ligne. La prévente s’est terminée en fin de semaine passée, alors nous aurons les résultats dans les prochains jours. Il nous a fallu donner beaucoup d’informations pour avertir les membres que tout se faisait 100% en ligne, mais là tout semble rentré dans l’ordre. »

De gros dossiers

Au cours de la conversation téléphonique, Mario Simard mentionne que le conseil d’administration travaillait sur de gros dossiers. « Pour la piste de la réserve faunique Ashuapmushuan, nous sommes en négociation avec la communauté de Mashteuiatsh, car notre entente va se terminer. Selon cette entente, nous ne pouvons ouvrir la piste avant le 26 décembre. D’habitude, on se prépare dès la première semaine après les fêtes, car il faut beaucoup de neige à cet endroit pour ouvrir le sentier. »

À la plus grande joie des amateurs de motoneige, la piste conduisant à la communauté de Mistissini est accessible cette année et le président espère que, grâce aux négociations qui se déroulent présentement, une nouvelle piste sera aménagée. « Celle-ci ne passerait plus par la L-208 et deviendrait un beau sentier en forêt. On travaille fort sur ce dossier. »

Très positif

La nouvelle saison est donc débutée et Mario Simard est très confiant de vivre une belle saison. « Je suis très optimiste pour la nouvelle saison. J’espère que nous aurons un peu de neige pour bien entretenir nos sentiers. Il y a aussi des petits changements au niveau de la Fédération, mais là aussi on va s’ajuster. »