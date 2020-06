Les points de contrôle seront retirés à minuit

Dans quelques heures, les barrages policiers qui venaient restreindre les déplacements entre notre région et le reste du Québec seront retirés.

Le 15 mai, les règles avaient été assouplies par la santé publique du Nord-du-Québec pour faciliter les déplacements des résidents qui n’avaient plus à s’isoler au retour des régions immédiates, toutefois, les points de contrôle étaient encore maintenus en place. Mais la grande discipline dont a fait preuve la population et le nombre peu élevé d’éclosion dans notre région a rendu possible cette réouverture. « La reprise progressive des activités dans notre région se passe très bien et nous permet de procéder comme il avait été annoncé à la levée des points de contrôle policiers. Les milieux et les entreprises qui ont repris leurs activités ont mis en place plusieurs mesures pour prévenir la transmission de la COVID-19. Il n’y a aucune éclosion ou transmission communautaire dans notre région », indique le Centre de santé et des services sociaux de la Baie-James.

La situation sera suivie de près et si les conditions ne sont plus en contrôle, il sera possible d’envisager un retour à une fermeture de la région, a laissé savoir le CRSSSBJ.

Malgré cette réouverture des régions du Québec, il est toujours recommandé d’éviter autant que possible de se déplacer d’une région à l’autre ou d’une ville à l’autre.