Les professionnels de l’éducation seront en grève

Devant l’impasse des négociations pour le renouvellement de leur convention collective échue depuis plus d’un an, 200 professionnelles et professionnels de l’éducation dont ceux du Centre de service scolaire de la Baie-James prendront le chemin de la grève ce jeudi, le temps d’une demi-journée.

Les négociations perdurent depuis un an et ceux-ci demandent des discussions sérieuses pour régler notamment les problèmes urgents de manque de ressources professionnels, de salaire, de précarité et de lourdeur de leur tâche.

Le président du Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation du Lac-Saint-Jean, Pays-des Bleuets et Baie-James (CSQ), Marc Nolet, a tenu à préciser : « À l’exemple de ce qui se passe ailleurs au Québec, les conditions de travail des professionnelles et professionnels de l’éducation œuvrant dans les écoles de note région se sont détériorées à un tel point que 29 % d’entre eux songent à quitter leur emploi. »