Les résidents sont isolés depuis le début de la crise

Quand on analyse les chiffres de la propagation de la COVID-19 dans la population, celle-ci nous amène rapidement à comprendre que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Plusieurs CHSLD et résidences pour personnes âgées au Québec ont été durement touchés par le coronavirus qui fait rage présentement. Quand en est-il de notre nouveau CHSLD tout neuf qui accueille ses nouveaux résidents depuis peu?

Un milieu hermétique

Dès que la question a été posée à la présidente directrice-générale du CRSSSBJ, Nathalie Boisvert, c’est avec une grande fierté dans la voix qu’elle nous mentionne que, depuis le début de la pandémie, le CHSLD Boréal a été mis en confinement complet pour protéger les résidents. « Dès le début, nous avons décidé que le CHSLD devait être un milieu complètement hermétique pour protéger le plus possible notre clientèle d’ici, mais également dans nos deux autres milieux de vie à Lebel-sur-Quévillon et à Matagami. »

La direction s’est assurée que le personnel ne se promènerait pas d’un établissement à l’autre, que dans les milieux plus petits, des sas de décontamination avaient été installés pour éviter toute propagation et que le personnel ne se promenait pas de la courte à la longue durée de même qu’on a vérifié que le personnel soignant, qui venait donner des traitements, avait en tout temps l’équipement de protection appropriée pour une protection maximale de la clientèle.

CHSLD Boréal

Du côté du CHSLD Boréal à Chibougamau, les employés devaient se changer avant d’avoir accès à l’une des trois ailes du bâtiment. Le va-et-vient d’une aile à l’autre a été réduit au maximum. Une section dite « chaude » a aussi été aménagée pour être capable d’isoler un résident qui montrerait des symptômes du COVID-19 ou même ceux d’une grippe, histoire de ne pas contaminer les autres résidents. Les heures de repas ont été allongées et on s’assure que les résidents respectent la distanciation dans chacune des petites cafétérias. La détection systématique ne sera probablement pas nécessaire mais, si jamais un résident présentait des symptômes de virus, les mesures seraient prises en conséquence.