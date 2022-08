Les ressources humaines de la région à l’honneur

La première édition de LES REMARQUABLES, prix distinction en ressources humaines du Nord-du-Québec, a été lancée en juillet dernier.

Ce prix tient à souligner les solutions novatrices des organisations de la région qui, afin de se démarquer en tant qu’employeur et faire face aux défis du marché du travail actuel, n’hésitent pas à sortir des sentiers battus et mettent en place des projets inspirants en matière de ressources humaines.

Le prix LES REMARQUABLES honorera les projets originaux qui permettent aux organisations de rayonner tant à l’interne, que localement et régionalement.

Il sera possible pour les organisations de s’inscrire dans quatre catégories distinctes, soit développement des compétences; équité, diversité et inclusion; stratégie de recrutement, de rétention et marque-employeur; santé et mieux-être.

De plus, le Conseil des partenaires du marché du travail de la Jamésie (CRPMT de la Jamésie) remettra un prix Coup de cœur au projet qui se distinguera particulièrement en matière de ressources humaines, toutes catégories confondues.

La remise des prix aura lieu dans le cadre de la 6e édition du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec, le 28 septembre prochain.

Les organisations sont invitées à soumettre leur candidature afin de souligner leurs projets avant le 26 aout prochain.

Ce prix est présenté par la Direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec en collaboration avec la Société du Plan Nord et la Société d’aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais (SADC).

Pour plus d’informations : www.remarquables.ca