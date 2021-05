Les travaux débuteront bientôt

Après une pause d’une année de travaux majeurs du côté de la ville de Chibougamau, les citoyens devront s’armer de patience cet été puisque celle-ci procèdera à la poursuite des travaux de réfection et de réaménagement de la 3e Rue. Cet été, les travaux toucheront ce qu’on a surnommé le secteur transition soit celui situé entre le chemin Merrill et la 5e Rue. Ce sont donc des travaux majeurs qui sont évalués à 11,3 M$.

Dans une récente consultation publique virtuelle, la Ville de Chibougamau a répondu aux nombreuses questions des citoyens. Il faut dire que les travaux qui seront effectués sont d’une importance capitale. Ils touchent particulièrement le remplacement des conduites d’égout et d’aqueduc qui sont devenus désuètes avec le temps, car elles datent des années 1957-1966. Il faut également se conformer aux nouvelles normes ministérielles et construire un réseau d’égout pluvial séparé du réseau sanitaire.

D’ailleurs, ces travaux seront raccordés à ceux réalisés antérieurement sur la rue Dubuc en 2019. Par la même occasion, les autorités en profiteront pour grossir le diamètre de l’aqueduc à 450 mm de diamètre ce qui aura pour effet de permettre un meilleur apport d’eau dans le secteur ouest de la ville. On va aussi profiter des travaux pour revoir l’aménagement de ce tronçon de la 3e Rue dans le but de faciliter l’accès aux piétons, cyclistes et aussi améliorer la sécurité.

Projet majeur

Ce projet s’inscrit dans la catégorie des projets majeurs pour une municipalité comme Chibougamau. D’autant plus que lesdits travaux se feront en plein milieu de la ville dans un quartier résidentiel et sur son artère principale. Le montant des couts qui seront nécessaires pour l’exercice ne sont pas encore officiels, mais les estimations nous en donnent une bonne idée. Le montant total des travaux avoisine les 11,3 M$. Les charges seront réparties comme suit: le ministère des Transports du Québec financera 4,4 millions du montant puisque la 3e Rue est aussi une route régionale, en l’occurrence la 167, et le programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec fournira 2,7 M$. La Ville complètera le financement à la hauteur de 4,2 M$ soit 37 % du projet.

Bien entendu, la raison principale pour laquelle on effectue les travaux est de nature souterraine mais, comme on passe par là, pourquoi ne pas refaire une beauté à cette partie de la ville. La Ville reconstruira donc de nouvelles infrastructures routières et refera les trottoirs et bordures. Le terreplein sera réaménagé au centre de la rue ce qui donnera place à une piste cyclable unidirectionnelle. L’éclairage et les feux de circulation seront remplacés et l’aménagement paysager sera revu. Par ailleurs, un document explicatif est disponible sur le site Internet de la ville avec dessin et croquis. Il y a même une vidéo pour que les gens puissent se faire une idée.

Impact chez les résidents

Lors de la dernière consultation publique, plusieurs résidents de ces secteurs avaient des interrogations au sujet du déroulement des travaux qui s’étireront environ sur une vingtaine de semaines. La mairesse de Chibougamau a voulu rassurer les résidents : il n’y aura pas d’interruption de service d’aqueduc ni d’égout durant tous les travaux et les résidents auront toujours un accès à leur propriété.

« Il va toujours y avoir un accès pour les résidents. Le devis a été fait en conséquence. Selon les étapes, l’entrepreneur qui aura le contrat, va devoir communiquer avec les résidents », nous dit Manon Cyr.

Pour la population, une voie de contournement sera prévue via la 7e Rue Ouest, la rue O’connell et la 5e Rue pour ensuite s’ajuster selon l’avancement des travaux. Les camions lourds seront détournés via le chemin Campbell et les camionneurs qui doivent se rendre chez Chantiers Chibougamau passeront par des chemins forestiers. Il va sans dire que plusieurs personnes ont probablement encore des questions par rapport à ce projet qui sera long et complexe. Il est possible pour eux d’obtenir des réponses à leurs interrogations via la nouvelle plateforme « Requête » sur le site de la ville de Chibougamau et votre compte citoyen qui est le même que l’alerte citoyenne. Vous devrez sélectionner la section chantier de construction et par la suite « secteur transition ». Votre question sera acheminée au bon intervenant qui vous répondra dans les meilleurs délais.