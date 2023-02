Les tribulations de l’âme

Au carrefour de la science et du mysticisme, le recueil de nouvelles Ailleurs, signé Pierre Bureau met en scène les avatars de la conscience par-delà la mort.

L’auteur, surtout connu comme pastelliste, présente Ailleurs comme un recueil de nouvelles parce que chacune d’entre elles a été conçue de manière autonome à partir d’un thème différent.

Mais en fait, convient-il, il y a un enchainement, une continuité d’un texte à l’autre. « Ce n’est pas nécessaire de les lire dans l’ordre, mais c’est quand même mieux », note Pierre Bureau.

Chacun des textes est basé sur un membre d’une famille d’affinités. « Ils se réunissent parce qu’ils ont des intérêts communs, élabore l’auteur. Ils sont ouverts aux aventures qui vont se produire, […] comme l’exploration de la spiritualité, de l’ailleurs. Au début, c’est surtout le père, André, qui vit des expériences personnelles. Dans le premier texte, il est passeur d’âmes; dans le second, il devient témoin que notre conscience pourrait s’exprimer sous une autre forme qu’humaine. »

Convergence entre mystique et sciences

La physique quantique, l’astronomie – il a construit un planétarium en 1996 – et ses propres expériences de vécu subjectif de contact avec les défunts (VSCD) alimentent la thématique de la spiritualité, de la persistance de l’âme dans les analyses de l’auteur et les récits regroupés sur le titre pertinent d’Ailleurs.

« J’ai vécu des choses qui me font dire que la réalité est plus que ce que l’on perçoit » affirme Bureau, sans prosélytisme ni exaltation. « Au début, tu te dis que ça ne se peut pas, mais ensuite, il y a tellement d’évidences qui t’amènent à croire que c’est un phénomène réel que la science, avec les formules du moins, ne peut pas encore expliquer. »

Il fait sienne l’affirmation de la biologiste moléculaire, Sylvie Déthiollaz, à savoir que, dans l’existence, les deux grands mystères intéressants sont la conscience et la mort.

Une œuvre initiatique

Selon Pierre Bureau, la physique quantique pourrait aboutir à expliquer l’existence de la conscience, qui serait indépendante du cerveau. « Les physiciens quantiques ont eu des réflexions sur ça, mais ils n’y ont pas vraiment touché, considère-t-il. J’espère que ça va se faire. […] La personne qui sort de son corps et revient, j’aimerais que la science s’intéresse à ça. »

L’objectif de son livre est de proposer une manière d’initiation aux gens qui n’ont jamais entendu parler de ces phénomènes.

« Ce n’est pas un livre scientifique comme tel, précise Pierre Bureau qui a créé sur YouTube un vidéo plus purement scientifique, intitulé La vie quantique. La fiction peut aider à rendre le sujet plus tangible. Ça crée un certain intérêt. »

Cercle de création

Ailleurs a pour origine un cercle de création basé à la bibliothèque de Chibougamau où se rencontraient mensuellement des artistes et écrivains. Un thème pigé au hasard servait de point de départ aux œuvres créées consécutivement. C’est le premier livre de Pierre Bureau mais il dit que, depuis qu’il est tout jeune, il parsème ses cahiers de dessins de réflexions philosophiques, de textes sur la quête de sens.

Publié à compte d’auteur, Ailleurs est paru chez Bouquinbec, qui fait de l’accompagnement pour les écrivains – correction, mise en page, impression et tutti quanti. Le livre est pour l’instant disponible à la librairie locale, la bibliothèque et chez l’auteur.

Ailleurs

Pierre Bureau,

Bouquinbec, janvier 2023.

75 pages