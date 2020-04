lezephir.ca/pandemie peut t’aider à sortir du labyrinthe de l’anxiété

Dans le but d’offrir un outil pour aider à maintenir ou retrouver une bonne santé mentale en cette période difficile, le Zéphir a créé une nouvelle section sur son site Internet. Vous pourrez même participer à un concours et qui dit concours dit des prix à gagner au lezephir.ca/pandemie.

Le directeur général du Zephir, Louis Lalancette, sait de quoi il parle lorsqu’il est question de l’importance de maintenir ou de retrouver une bonne santé mentale en temps de crise. « Les gens ont besoin de développer leur résilience, c’est-à-dire de lâcher prise sur ce qu’ils ne contrôlent pas et de se concentrer sur ce qu’ils peuvent contrôler. La situation est difficile à vivre, mais on est pris dedans. Il faut faire avec et on n’a donc pas le choix de s’adapter. Il faut chercher et trouver du positif. Plus que jamais, c’est le temps de voir le verre à moitié plein. Notre santé mentale en dépend. »

Trouver d’autres repères

Pour le directeur général du Zéphir, il faut s’ingénier à trouver d’autres repères, trouver d’autres façons de se faire du bien. « Nous devons transformer nos habitudes en utilisant le temps qu’on a gagné plutôt que de nourrir la colère par rapport à ce qu’on a perdu. Il est important de communiquer et très important de le faire virtuellement. Soyez créatifs en socialisant à distance par appel vidéo comme : souper; 5 à 7; BBQ « entre amis »; jasette en vidéo. »

Un concours

Louis Lalancette mentionne qu’en se rendant sur le site Internet lezephir.ca/pandemie, les gens trouveront différentes pistes pour sortir du labyrinthe de l’anxiété dans lequel nous sommes pris présentement, trouver du réconfort et retrouver une santé mentale équilibrée. « On a aussi créé un concours : Ça va bien aller, on va s’entraider ! ». Pour participer à ce concours, les gens auront à faire un petit sondage introspectif, facile et amusant, en plus de leur donner de l’information sur la « température » de leur santé mentale. » Les participants auront la chance de gagner des prix dont des paires de billet pour le Show du Zephir 2020.

Sur ce site Internet, les gens trouveront aussi les moyens pour rejoindre au téléphone des intervenants pour les aider en cas de besoin et cela de 8 h à minuit, 7 jours sur 7. Comme le dit si bien avec optimisme le directeur général du Zéphir : « Ça va bien aller, le Zéphir peut t’aider! »