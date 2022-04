L’histoire, une page à la fois

À l’approche du congé de Pâques, on s’abreuve d’histoire autrement. Voici une petite sélection de livres, afin de découvrir quelques moments de la grande et la petite histoire, une page à la fois.

Partir pour la famille | Suzanne Marchand

La famille traditionnelle québécoise a la réputation d’être prolifique. Mais connaissons-nous vraiment son histoire ? Petite incursion dans la vie privée des Québécoises… et des Québécois ! Un livre qui aborde la fécondité (une pression sur les parents); l’art « d’empêcher » la famille; les espoirs, les déceptions et les dangers liés à la grossesse. On y découvre les pratiques liées à l’accouchement et des premiers mois de vie des petits êtres au début du XXe siècle.

Grâce aux témoignages oraux d’ainés et les archives du folklore, on y découvre les moyens de contraception de l’époque, les croyances anciennes autour de la grossesse et de l’enfantement. Pleine lune, corbeaux, bedaines graissées, superstitions et étranges concoctions au menu !

 Suzanne Marchand. Partir pour la famille – Fécondité, grossesse et accouchement au Québec, 1900-1950. Septentrion, 2012.

Brève histoire des épidémies au Québec | Denis Goulet

Une charmante petite histoire de croutes, de pustules, de fièvres, de quarantaines… Bref, un portrait des épidémies qui ont frappé le Québec depuis le XIXe siècle. Nous y découvrons l’évolution de la compréhension de la transmission des maladies & manière dont ces connaissances ont influencé les politiques de lutte et de prévention des épidémies.

L’aspect le plus intéressant de ce petit livre ? La petite histoire des réactions de la population face aux épidémies et aux mesures de santé publique à travers le temps. Une histoire ponctuée d’émeutes, de théories du complot, recherche de bouc-émissaires, de mouvements antivaccins.

 Denis Goulet. Histoire des épidémies au Québec – Du Choléra à la COVID-19. Septentrion, 2020.

10 jours dans un asile | Nellie Bly

En 1887, Nellie Bly, journaliste au New York World, se voit confier la mission d’infiltrer un asile psychiatrique afin de découvrir la vie des internées. Elle se fait donc passer pour folle et parvient (étonnement facilement !) à se faire admettre comme patiente… Le plus étonnant ? Ce livre n’est pas une fiction. C’est un reportage, un vrai, d’une pionnière du journalisme d’infiltration aux États-Unis. D’ailleurs, dès sa publication, le reportage fait scandale. L’effet est immédiat : la ville de New York augmente le budget de ses hôpitaux psychiatriques. Un livre poignant, mais très lumineux et rempli d’autodérision de l’auteure.

 Nellie Bly. 10 jours dans un asile. Points, 2015 (publié pour la 1ère fois en 1887)

Les exilés de l’Anse à Mouille-cul |

Amour, scandale, exil, secret. En 1774 à Saint-Jean-Port-Joli, Laurent Chouinard et Claire Gagnon célèbrent leur union devant un groupe d’amis. Il y a toutefois un problème de taille : le curé de la paroisse est absent. S’il avait précédemment refusé cette union, cette fois il n’entend pas à rire. Les amoureux ne sont pas seulement excommuniés, ils entreprennent un exil de plusieurs années, qui les mène au Bic, à Matane et aux confins de la Gaspésie.

Cette surprenante histoire de scandale a ressurgi du passé grâce au travail de longue haleine d’un historien local. Car cette curieuse histoire d’amour n’est pas une fiction !

 Gaston Deschênes. Les Exilés de l’anse à Mouille-Cul – L’étonnante histoire de Laurent Chouinard et Claire Gagnon. Les cahiers du Septentrion, 2006.

Sur les traces d’Abraham Ulrikab | France Rivet

En aout 1880, 2 familles inuites du Labrador acceptent de se rendre en Europe afin de participer à des « spectacles ethnographiques » : ils seront exhibés dans des zoos humains. Parmi eux, Abraham Ulrikab, 35 ans, qui espère améliorer les conditions de vie de sa famille. Le destin du groupe est tragique et leur histoire aurait probablement sombré dans l’oubli, si Abraham n’avait pas rédigé un journal. Renvoyé au Labrador, il sera traduit et traversera le temps…

Ce livre est le fruit d’une enquête minutieuse afin de retracer le destin de ces 8 inuits. D’ailleurs, des 35 000 exhibés de l’époque, Abraham Ulrikab est une des rares personne à avoir laissé un témoignage écrit connu. Avec ses mots, il offre un rare témoignage de l’intérieur, de son vécu. Et c’est un témoignage poignant.

 France Rivet. Sur les traces d’Abraham Ulrikab. Horizons polaires, 2014.

Bonne lecture !

