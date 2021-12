L’identité est-elle soluble dans les préjugés?

Les végétaliens digèrent-il bien l’orignal et l’autochtonéité est-elle compatible avec la science-fiction? Les réponses se trouvent dans Alterindiens, une dramaturgie aux allures de sitcom présentée à l’auditorium La Porte-du-Nord, à Chibougamau, le vendredi 17 décembre à 20 h.

La pièce de Productions Menuentakuan réunit des comédiens d’une notoriété certaine, vus tant sur les scènes théâtrales du Québec qu’à la télévision et au cinéma. Elle a été écrite sous le titre AlterNatives par le prolifique auteur ojibwé Drew Hayden Taylor, peu traduit en français, mais très renommé dans l’univers littéraire anglo-saxon.

La pièce date d’une vingtaine d’années mais, selon Charles Bender, qui l’a traduite et y interprète le personnage de Dave, elle est d’autant plus pertinente aujourd’hui au Québec que la réflexion autour des relations entre autochtones et allochtones s’est faite ici moins rapidement que dans le reste du Canada. « On est encore sur le top de la vague », selon Bender (Sans réserve, Mohawk Girl).

Un souper cinq services

Fan d’Arthur C. Clarke, de Tolkien et de Frank Herbert, Gabriel (Étienne Thibault) est un jeune Algonquin urbain qui rêve lui aussi d’écrire un roman de science-fiction.

« Il a beaucoup de pression pour écrire d’un point de vue autochtone, explique Bender. […] mais il veut écrire pour son plaisir, pas par militantisme. Il est un artiste avant tout et un autochtone en deuxième. […] Il n’a rien à dire sur la réserve. Il veut écrire des histoires de gens dans l’espace et d’extraterrestres. »

Pour le convaincre d’ancrer davantage sa création dans sa culture, Corinne, sa compagne d’origine juive (Violette Chauveau), qui enseigne la littérature autochtone, prépare un souper d’orignal où sont conviés deux végans, Michelle (Marco Collin) et Dave, ainsi que deux vieux amis de Gabriel, Bobby (Charles Buckell-Robertson) et Yvonne (Geneviève Beaudet).

Identité et malaises

« On révèle les angles morts des uns et des autres, de dire Charles Bender. Les anciens amis de Gabriel sont des militants autochtones qui ont leurs propres biais. Ce sont eux qui se font appeler les Alterindiens. »

Yvonne, par exemple, dans sa thèse de maitrise sur la revitalisation autochtone, dénonce une certaine hypocrisie de ce phénomène, ce qui déplait à la fois aux allochtones et aux autochtones. Quant à Bobby, c’est un autodidacte féru de lecture qui adore provoquer, où qu’il soit.

« On ne joue plus dans les préjugés faciles, dans les petites questions d’identité basic, commente Bender. On va vraiment creux dans la perspective intellectuelle du renouveau autochtone. Hayden Taylor s’inspire beaucoup plus du Who’s afraid of Virginia Woolf, d’Edward Albee, que de Tomson Highway. »

Ce regard critique n’empêche pas la pièce d’être amusante. « C’est une comédie, assure le traducteur. C’est dans un style très sitcom; d’ailleurs, c’est utilisé dans la mise en scène.C’est comme Friends mais vu d’un angle autochtone. Avec beaucoup de malaises, mais des malaises drôles. »

Un collectif prolifique

Mise en scène par Xavier Huard, la pièce de Drew Hayden Taylor a d’abord été jouée au théâtre Denise-Pelletier en septembre dernier et, après Chibougamau, poursuit sa route à Val-d’Or, Amos et Rouyn-Noranda.

Productions Menuentakuan est un prolifique collectif formé d’un Québécois et de deux membres des Premières Nations.

En mars 2022, Productions Menuentakuan s’alliera au Théâtre La Rubrique pour présenter à Saguenay Mashinikan (Le livre), une pièce écrite par Marco Collin.

Un autre projet associe Xavier Huard et Omer St-Onge. « Ensuite, précise Charles Bender, j’embarque dans un cycle de création avec un projet qui va parler de ma famille wendat. Je fais ça avec Marie-Josée Bastien [comédienne et metteuse en scène]. Il y a beaucoup de projets qui sont dans les pipelines La compagnie qui est très active. »