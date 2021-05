Depuis le début de la pandémie, les gens ont vécu des changements très importants. Cette année dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, du 3 au 8 mai, Louis Lalancette, directeur général du Zéphir, nous a parlé de l’importance d’avoir de bonnes habitudes de vie afin de bien prendre soin de notre santé mentale.

Ce n’est jamais facile de parler de la santé mentale, pourtant lorsque l’on discute avec Louis Lalancette, la discussion devient facile autant sur la façon d’en parler que sur les pistes de solutions. « Cette année, nous ne voulions pas revenir avec les difficultés reliées à la pandémie. Nous voulons être positif et célébrer l’importance de prendre soin de sa santé mentale. En opposition à tout ce qu’on a vécu dans la dernière année au niveau de la fragilité de notre équilibre, nous souhaitons que la santé mentale soit mise en lumière pour voir le beau dans cette notion. Ne pas juste croire que la santé mentale est synonyme de difficultés, mais plutôt être conscient de la richesse du bienêtre. »

Quelque chose de beau

Au cours de la conversation, le directeur général du Zéphir apporte comme exemple l’importance d’être bien entrainé pour escalader une montagne car, si tu es bien entrainé, ce sera beaucoup plus facile. « C’est vrai aussi lorsque tu fais face à un obstacle ou à des problèmes alors que de bonnes habitudes de vie vont t’aider à passer au travers. » Ce dernier a donc apporté des pistes de solution pour garder le sourire et voir quelque chose de beau.

Pistes de solution

Voici donc quelques pistes de solution qui vous sont suggérées comme prendre du temps pour soi et autoévaluer sa condition mentale. Le mot résilience revient aussi dans la conversation car il est important parfois de lâcher prise et d’accepter que l’on ne puisse tout contrôler. Il est aussi suggéré d’utiliser des outils de relaxation tels que la respiration diaphragmatique et la méditation. On le dit souvent mais peut-être pas encore assez, lorsqu’il est question de se faire plaisir, on fait des choses qu’on aime. Il faut aussi à l’occasion normaliser le fait de se sentir vulnérable. Un autre point très important apporté par le professionnel de la santé mentale : se donner le droit d’exprimer comment on se sent pour vrai et accueillir cette vérité de la part des autres.

Maintenir un équilibre

« Cette année, nous voulons donc rester positif et affirmer qu’il est possible de faire face aux difficultés psychologiques que l’on rencontre si on apprend comment prendre soin de sa santé mentale et comment maintenir cet équilibre. Vous pouvez aussi aller visiter lezephir.ca et vous y trouverez des trucs et des explications vous permettant de prendre conscience des habitudes que vous pouvez développer pour atteindre le bienêtre mental », partage avec nous Louis Lalancette.

Il ne faut donc pas hésiter et vérifier ce que peut faire le Zéphir pour vous aider.

Pour le directeur général du Zéphir, Louis Lalancette, il est important de prendre soin de sa santé mentale et de développer des moyens pour y arriver.

Photo : Guy Tremblay