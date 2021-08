Logements : le premier ministre fait une annonce à Chibougamau

Lors de l’une de ses visites dans notre région, le premier ministre du Québec, François Legault, avait mentionné qu’il prenait note du problème de logements. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a tenu parole. Ce matin, à l’hôtel de Ville de Chibougamau, il annonçait la construction de 300 nouveaux logements dont 40 pour Chibougamau.

Accompagné du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et du député d’Ungava, Denis Lamothe, le premier ministre François Legault a annoncé officiellement ce que plusieurs attendaient depuis longtemps, soit la construction de plus de 300 logements en Jamésie. Ces constructions étaient demandées afin de favoriser l’installation permanente des travailleurs dans nos communautés et devraient contribuer à l’essor économique de la région.

À court terme, 40 nouveaux logements locatifs seront construits à Chibougamau grâce aux investissements gouvernementaux de 7,25 M$. Ce projet comprend deux immeubles dans lesquels seront réparties les 40 unités. Les travaux débuteront bientôt avec la construction en usine des éléments modulaires. Le chantier sur le site débutera au printemps prochain en prévision d’une livraison des bâtiments à l’automne 2022.

Plus de détails dans notre édition papier du 18 aout.