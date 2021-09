Lou-Anne s’est rendue en finale à Saint-Ambroise

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Lou-Anne Fortin sait ce qu’elle veut et qu’elle n’hésite pas à prendre les moyens pour y arriver. Il y a quelques jours, elle a réussi à devenir finaliste pour la 30e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise dans la catégorie interprète 13-17 ans.

Lorsque l’on regarde attentivement la catégorie, 13 -17 ans, on ne peut que sourire car Lou-Anne franchit des barrières depuis plusieurs années déjà. Sa mère, Joëlle Barrette, explique que c’est au printemps que Lou-Anne a tenté sa chance en envoyant deux vidéos d’elle chantant en direct pour pouvoir être choisie pour cette 30e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Au mois de mai, elle apprenait sa sélection pour faire partie de l’aventure. Elle avait déjà fait partie de ce festival de la chanson à une autre occasion.

Cinquante-six demi-finalistes

Quatre catégories au programme regroupant cinquante-six demi-finalistes qui se sont produits du 9 au 12 aout devant les juges Marc-André Fortin, Audrey Gagnon et Izabelle. À la fin de ces prestations, ces juges ont fait connaitre les quatre finalistes de chacune des catégories et Lou-Anne était choisie pour la solidité et la justesse de ses prestations. Le 14 aout dernier, elle s’est donc présentée pour la grande finale en interprétant l’une des chansons qu’elle avait déjà chantée et une autre imposée par le festival.

Malheureusement, Lou-Anne Fortin n’a pas mérité le titre de sa catégorie, mais a tenu à préciser qu’elle a savouré chaque minute de cette belle expérience.