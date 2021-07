Luc Michaud veut poursuivre son travail

Le conseiller Luc Michaud se dit très heureux du travail accompli par le conseil municipal de Chibougamau au cours des quatre dernières années. Il veut donc poursuivre ce travail et c’est l’une des raisons principales pour lesquelles il se représentera aux prochaines élections du 7 novembre.

Luc Michaud ne cache pas que les premiers mois de la pandémie ont demandé une certaine période de rodage. « Comme tout le monde, nous avons dû nous adapter à une nouvelle façon de travailler. Je suis très satisfait de la façon dont nous avons réussi à fonctionner malgré ces difficultés. J’ai une très bonne complicité avec les autres membres du conseil municipal et c’est ensemble que nous avons travaillé au cours de notre mandat. Je serais disponible et heureux de poursuivre pour un autre quatre ans. »

Celui qui assure la présidence de Développement Chibougamau croit en l’avenir de Chibougamau et de la région. « Il y a de belles choses qui s’en viennent pour Chibougamau et pour la région au niveau du développement économique. Je veux donc participer à ce développement et poursuivre le travail qui a débuté au cours des quatre dernières années. Ce sera pour moi un privilège de représenter la population au siège numéro 2. »