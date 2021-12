Madame Lessard vit son premier conseil de ville

La mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, a présidé son premier conseil municipal la semaine dernière. Même si des sièges au conseil sont encore vacants, ce sont les conseillers sortants qui siégeaient pour l’occasion en attendant le résultat des élections partielles du 19 décembre prochain.

C’est avec un peu de nervosité que s’est déroulée cette étape de présider son premier conseil de ville nous a avoué la mairesse Lessard. Elle a connu aussi son premier plénier avec 3 membres de l’ancienne administration, ce qui n’est pas banal non plus.

Présentement, la mairesse doit composer avec un conseil hybride, suite au manque de candidatures lors des élections du mois de novembre. Une élection partielle est maintenant en cours à Chapais pour combler les postes vacants. Mais en attendant, trois conseillers sortants avec les membres élus assistent pour assurer le bon déroulement. La moitié des gens autour de la table ne seront plus là dans un mois.

« Au début, je ne savais pas quel genre de dynamique ça allait donner. Mais leurs réactions ont été bonnes. Même s’ils nous quittent dans deux mois, ils parlent en réunion comme s’ils allaient encore être là dans deux ans. Tu vois que ça leur tient encore à cœur, qu’ils prennent des décisions pour le bien de la ville », dit la nouvelle mairesse.

Début occupé

La nouvelle mairesse de Chapais connait un début de mandat fort occupé. Elle nous a confié être à son bureau tous les jours, parfois jusqu’à tard le soir, pour prendre connaissance des dossiers. « Mon apprentissage se passe bien. Il y a des dossiers plus chauds qui demandent un peu plus d’attention qu’il faudra regarder rapidement et faire des représentations comme, par exemple, la possible fermeture de la zone 17 pour les chasseurs au gros gibier et quelques autres dossiers, mais on va trouver une solution. Pour le reste, ça se passe vraiment bien », lance-t-elle.

Mme Lessard est aussi contente des rencontres et des entretiens qu’elle a eus avec les autres élus de la région comme, par exemple, avec les gens de l’Administration régionale Baie-James et les autres maires. Elle a aussi rencontré la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr.

« Je suis particulièrement satisfaite de ma rencontre avec Mme Cyr. Il ne faut pas se le cacher, il y a eu des tensions entre les deux administrations sur plein de dossiers au cours des dernières années mais, là, on part sur une nouvelle base de collaboration », entrevoit Madame Lessard.

Elle a voulu souligner aussi le bel accueil qu’elle a reçu des employés de la Ville. « Avec madame Gagné, la directrice générale, nous sommes sur la même longueur d’ondes; avec le personnel administratif, il y a déjà une très belle collaboration qui s’est installée », nous dit-elle. Elle est aussi satisfaite de la rencontre avec les employés et les cols bleus de la Ville qui sont présentement sans contrat de travail avec la municipalité.

Régler la convention

Un des gros défis de son début de mandat sera la convention collective des cols bleus qui n’est pas réglée. La nouvelle mairesse de Chapais en est bien consciente et c’est d’ailleurs une de ses priorités. « Je n’ai pas envie de trainer ça longtemps; je veux que ça se règle et, eux aussi, c’est ce qu’ils veulent », précise-t-elle. Il y a déjà eu des rencontres informelles avec les gens du syndicat impliqué dans la négociation. Lors de ces rencontres, la mairesse a voulu faire passer le message au personnel : « Vous êtes tous des employés de la Ville de Chapais et, moi au bout de la ligne, je veux que les gens qui travaillent à la Ville soient heureux et ma porte est toujours ouverte. »

Elle est convaincue qu’un terrain d’entente sera trouvé assez rapidement entre les deux parties. « Nous ne sommes pas loin, lance-t-elle sur beaucoup de point, ce n’est qu’une question de perception. » Le fait de repartir sur de nouvelles bases sera un avantage selon elle. « Il faut rétablir un lien de confiance entre les deux parties. Que les employés se sentent plus impliqués, qu’ils ne se sentent pas laissés de côté. »