Maison Oxygène : À pleine capacité depuis plus de trois semaines

Il est vrai que le confinement et la distanciation sociale ne sont pas évidents. Cependant, il faut peut-être penser au fait qu’il y ait des gens qui vivent des situations beaucoup plus difficiles que cela. Nous avons rejoint le directeur général de la Maison Oxygène Raymond Ross, Stéphane Parent, qui nous a parlé de la situation à cette maison d’hébergement pour hommes et enfants.

« Depuis plus de trois semaines, c’est une situation exceptionnelle. D’habitudem au printemps, nous avons un bon achalandage, mais jamais autant qu’au cours des dernières semaines. Nous sommes à pleine capacité avec 12 hommes et enfants et nous avons même dû refuser du monde, car c’était impossible pour nous d’en prendre plus. Exemple, si quelqu’un cogne à notre porte aujourd’hui, 8 avril, nous n’avons aucune place de disponible », précise Stéphane Parent.

Aucune activité

Il est évident que, depuis le début de la pandémie, le personnel et les résidents prennent toutes les mesures nécessaires selon les règlements en vigueur. « Dès le début, il a fallu une bonne réorganisation presqu’à tous les niveaux. Nous effectuons beaucoup plus de ménage et d’entretien. La circulation à la cuisine se fait par alternance et celle-ci est désinfectée le plus souvent possible », souligne le directeur général.

Il n’y a plus aucune activité et tous les ateliers sont annulés pour les résidents afin de réduire tous les contacts entre les personnes.

Un bon moral

Même dans ces conditions, Stéphane Parent a tenu à féliciter son personnel qui garde un très bon moral et qui fait le maximum pour que la roue continue à tourner. « Tout le monde travaille très fort et se protège bien, car c’est très important. Pour leur apporter de l’aide, il faudra regarder pour trouver du personnel à l’entretien et peut-être un autre intervenant dans les prochains jours. Pour l’instant, personne ne manque de rien et tout le monde fait le maximum. »