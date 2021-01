Maitre Renard ouvrira ses portes au printemps

C’est au printemps que la microbrasserie Maître Renard ouvrira ses portes à l’Hôtel Chibougamau, suite à un investissement de 500 000 $. Chacun de leur côté, Jonathan Mattson, Nathaniel Perron, Francis Néron et Pascal Perreault rêvaient à ce projet. Aujourd’hui, ils travaillent ensemble et ce rêve va devenir une réalité dans un local de près de 5 000 pieds carrés.

Nous avons rencontré les quatre partenaires dans cet immense local où, à certains endroits, le plafond a 17 pieds de hauteur. Comme l’explique Nathaniel Perron, cette hauteur était nécessaire pour l’aménagement des cuves qui auront un potentiel de 800 litres par brassage. « Si un jour nous avons besoin d’une plus grande production, ce sera possible sans effectuer des travaux importants. Nous avons la hauteur nécessaire pour le faire. Nous avons la chance de profiter d’un endroit mythique dans la région car l’Hôtel Chibougamau fait partie de notre patrimoine. Nous avons donc adapté nos besoins à l’environnement que nous offrait cet édifice. Il va donner une âme à notre microbrasserie. En plus, nous profitons de l’expertise de René Savage qui est devenu notre coach. Il nous apporte son aide et son expérience et c’est très important pour nous. L’été, nous profiterons aussi d’une grande terrasse avec des arbres, ce sera magnifique. »

Après quelques précisions sur les travaux, Nathaniel poursuit : « Nous avons choisi Maître Renard pour notre microbrasserie, car le renard convient très bien à ce que nous voulons développer pour la région. C’est un bel animal qui est rusé et intelligent et qui offre plusieurs possibilités au niveau de sa visibilité. Nous aurons d’ailleurs une boutique où les visiteurs pourront se procurer des sous-produits à l’image de Maître Renard comme des verres à bière, des chandails, des casquettes. »

Un temps pour la relance

Pour ces quatre entrepreneurs, le ralentissement dû à la pandémie a aidé à la réalisation de ce projet. « Malheureusement, nous avons vécu certaines fermetures. Actuellement, pour nous, le timing est parfait. Nous avons misé sur une relance économique, car il y avait de la place pour notre projet qui va revitaliser un peu plus le centre-ville. Nous voulons devenir une fierté locale avec un produit au gout de la région provenant de la forêt boréale. Chibougamau méritait un beau projet et c’est ce que nous voulons lui donner. La population deviendra porteuse de notre produit », précise Jonathan Mattson. Nathaniel Perron ajoute un détail important : « Dans le domaine des microbrasseries, il n’y a pas de pont entre le Lac-Saint-Jean et l’Abitibi. Maître Renard deviendra sans aucun doute ce pont avec une bière typique de la région. Nous pourrions aussi collaborer avec les autres microbrasseries en ce qui regarde leurs produits. Tout est possible et réalisable. »

Parlons bières!

Au sein de l’équipe, Francis Néron et Pascal Perreault ont de l’expertise dans la fabrication de la bière et il fallait des maitres brasseurs pour Maître Renard. Au cours de la conversation, Nathaniel Perron soulignera que, pour lui, la participation de Pascal Perreault et Francis Néron était essentiel au projet.

« Nous avons présentement trois sortes de bière à base de produits typiques de la région qui peuvent être produites en grande quantité. Nous avons une rousse, une blonde et une blanche. Nous voulons avoir au moins quatre produits lors de l’ouverture. Nous pourrons aussi produire des bières saisonnières qui seront disponibles seulement en saison », explique Francis Néron. Des bières spéciales pourraient aussi être créées pour des évènements qui se déroulent dans la région comme, par exemple, une bière pour le Festival Folifrets ou pour le Festival du doré.