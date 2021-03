Manon Cyr réélue à la vice-présidence du caucus

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a été réélue au poste de vice-présidente du Caucus des municipalités de centralité de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

C’est jeudi dernier, à l’occasion d’une réunion virtuelle, que les membres du Caucus des municipalités de centralité de l’UMQ ont réélu Manon Cyr à la vice-présidence. Au poste de président, c’est le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, qui a été élu. « J’étais vice-présidente depuis 2 ans et on m’a réélue pour un autre mandat. C’est une belle marque de confiance de la part des mairesses et maires des autres municipalités et je l’apprécie. Le Caucus des municipalités de centralité de l’UMQ regroupe des villes comme Senneterre, Saint-Félicien et Roberval », a souligné la mairesse quelques heures après sa nomination.

Celle-ci nous a mentionné qu’elle était très occupée et le fait d’avoir moins de déplacement permet une nouvelle façon de travailler. « Il faut s’habituer aux changements et je pense que le fait d’avoir moins de déplacement grâce au télétravail, facilite mon emploi du temps et je me sens encore plus efficace. »

Un dossier à la fois

En acceptant cette nomination, est-ce que cela veut dire que Manon Cyr sera en élection à l’automne? Celle-ci a précisé que rien n’était encore définitif. « Pour l’instant, j’y vais étape par étape, un gros dossier à la fois. Après la municipalisation des ordures et matières recyclables, il y a celui du remplacement du directeur général. C’est un dossier très important pour le bon fonctionnement de la municipalité. Pour le mois de novembre, je poursuis ma réflexion et, pour l’instant, c’est de régler les dossiers à court terme qui est important.»