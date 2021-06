Manon Cyr sollicitera un nouveau mandat

Avant de prendre sa décision, la mairesse Manon Cyr a voulu prendre un bon temps de réflexion et de bien songer à son avenir. Ce n’est que cette semaine qu’elle a annoncé le fruit de cette réflexion, soit de solliciter un nouveau mandat à la mairie de Chibougamau.

La mairesse, Manon Cyr, a été sollicitée à plusieurs occasions afin que l’on connaisse sa décision face aux prochaines élections municipales du 7 novembre prochain. Ce n’est que cette semaine qu’elle a bien voulu partager sa décision. « Je me suis donnée tout le temps nécessaire pour prendre du recul et bien réfléchir sur mon avenir. Cette décision survient après une année particulière à la Ville de Chibougamau quand je pense à la pandémie (COVID-19) et aux changements survenus à la municipalité dans le courant des derniers mois. »

D’importants défis

Manon Cyr a tenu à expliquer le pourquoi de cette réflexion. « Il était important pour moi de prendre ce temps de réflexion. Défendre vos intérêts, vous représenter, mais surtout contribuer au mieux-être de toutes et tous demeurent mes priorités. Je suis heureuse du travail réalisé avec les membres du conseil jusqu’à maintenant. Par ailleurs, d’importants défis nous attendent pour ce prochain mandat, autant pour notre ville que pour notre région. »

Un honneur

Mairesse de Chibougamau depuis 2009, celle-ci a fait sa marque par sa personnalité et elle ne le cache pas. « Les gens qui me connaissent savent que je suis une personne intense et lorsque j’entreprends quelque chose, je m’y engage à fond. J’ai l’énergie, l’enthousiasme et surtout le gout de continuer à représenter les Chibougamoises et les Chibougamois et de continuer à travailler au mieux-être de tous! Ce sera donc un honneur pour moi de représenter les gens de Chibougamau s’ils veulent bien m’accorder, à nouveau, ce privilège. »