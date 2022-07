Marcelino Jobin quitte la politique municipale

Seulement 6 mois après avoir été élu, le conseiller au siège numéro 2 de la ville de Chapais, Marcelino Jobin, a remis sa démission lors de la dernière séance du conseil municipal de la Ville de Chapais.

C’est lors de l’élection partielle du mois de décembre dernier que Marcelino Jobin avait été élu au siège numéro deux de la Ville de Chapais. « Je suis quelqu’un qui a de la difficulté à fonctionner dans un environnement qui est politisé », nous a affirmé Monsieur Jobin. Ce n’est pas d’hier qu’il a de la difficulté avec le monde de la politique, mais l’ex-conseiller pensait que, avec la politique municipale reconnue pour être de proximité, ce serait différent. « Je m’étais dit, le municipal, c’est sûrement moins pire. Moi, je voulais donner un coup de main aux opérations. C’est là, mon expertise, mais ça n’a pas fonctionné. »

« Il y a des gens qui sont faits pour ça, la politique, affirme M. Jobin, et je les respecte. Mais, moi, ce n’est vraiment pas pour moi. » Il explique qu’il est un gars d’action. « Je viens de l’entreprise privée. Il y a un dossier à régler, un problème, on fait une analyse, on trouve la solution et c’est réglé. Ça ne fonctionne pas comme ça dans un monde politisé. »

M. Jobin précise qu’il n’en veut à personne. Il n’est pas fâché ou amer. « J’aimais bien la gang de conseillers. C’est ce système-là qui ne me va pas. Je n’ai rien contre l’institution, poursuit-il, c’est vraiment que je ne suis pas bien là-dedans. »

Le conseiller sortant à exprimer un souhait concernant la prochaine personne qui siègera au siège numéro 2. « Pour prendre le poste, j’aimerais voir quelqu’un d’un peu plus jeune que moi. » Il croit que les conseils devraient être plus mixtes, tant au niveau homme-femme mais aussi jeune et moins jeunes. « Les jeunes ne voient pas les choses de la même façon que nous. J’aimerais ça avoir quelqu’un de plus jeune. »

Courtoisie