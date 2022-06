Marianne Dumas – entre l’humain et les émotions

L’organisme Les Arts en nord convie la population de Chibougamau et ses environs à sa 7e exposition thématique sous le thème Le monde de l’enfance. Celle-ci se déroulera du 1 juin jusqu’au 6 juin 2022 à la bibliothèque de Chibougamau. Coup d’œil sur les trois artistes du premier volet de l’exposition : Mélanie Thibault, Caroline Belleau-Poirier et Marianne Dumas. Ces trois jeunes femmes que le monde de l’enfance captive vous livrent ce qui les inspire.

Marianne enseigne à l’école MacLean tout en se consacrant à l’art à d’autres moments. Elle apprécie illustrer avec des couleurs chaudes tout en les mettant en contraste avec les couleurs froides, autant à l’acrylique qu’à l’aquarelle.

Elle était toute petite et déjà le monde de l’art l’intéressait. Elle a donc étudié au cégep et à l’université en arts plastiques afin de mieux s’y préparer. Et depuis, elle rayonne à différents endroits pour divers projets.

À compte d’auteur, elle a illustré des albums jeunesse (Le réveil du pays enchanté, Tom Our Leprechaun et Les 3 saisons). Elle est aussi auteure et illustratrice de Le pêcheur et le renard – The Fox and de Fisherman (éditions Bouton d’or) et de Rocky Waters (éditions Grounwood books).

Vous pouvez aussi admirer ses œuvres sur le bâtiment du MERN-MFFP à Chibougamau (conception et réalisation dans le cadre du Projet d’intégration des arts à l’architecture).

Marianne savoure les détails que lui offre la nature et le rapprochement qu’elle fait entre l’humain et les émotions la nourrit continuellement.

Elle est l’une des artistes invitées pour l’exposition Le monde de l’enfance qui se tiendra à la bibliothèque de Chibougamau du 1 au 6 juin 2022. Cet évènement est parrainé par Les Arts en nord qui sont très reconnaissants envers la Ville de Chibougamau et le ministère de la Culture et des Communications, le journal La Sentinelle, Planète 93,5, La clé d’accès et le député Denis Lamothe.