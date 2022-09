Marie-Mai sur scène au Show du Zéphir

Le samedi 12 novembre prochain, la populaire Marie-Mai sera sur scène à l’auditorium de La Porte-Du-Nord (PDN) pour y présenter un spectacle dont les bénéfices permettront au Zéphir de poursuivre sa mission.

Il s’agit de la 5e édition pour l’organisme qui vient en aide aux personnes qui vivent des problématiques en santé mentale ou de la détresse psychologique.

« Le premier show fut présenté en 2018. Au cours des deux dernières années, nous avons présenté des éditions en mode virtuel. C’est maintenant devenu un évènement récurrent très prisé par la population », explique Louis Lalancette, directeur du Zéphir.

L’objectif en arrière du spectacle consiste à présenter à la population un véhicule de sensibilisation pour le Zéphir qui propose à ses usagers des services d’hébergement, d’accompagnement, d’intervention et d’aide sur les problématiques de santé mentale.

Plus qu’une levée de fonds

« Oui, au départ c’est une levée de fonds pour faire connaitre notre organisme et lui donner de la visibilité. Nous voulons propager le message de l’importance de se soucier de notre santé mentale », ajoute-t-il. « Ce qui permet de démystifier et de déstigmatiser les problématiques des gens qui vivent avec des problèmes de ce type. C’est aussi pour semer une graine de conscientisation. »

Le directeur soutient que personne n’est à l’abri et que peu importe notre statut social, on peut un jour ou l’autre vivre une problématique de santé mentale.

« On vit dans une époque qui n’est pas facile et nous ne sommes pas à l’abri de crises de panique, de dépression ou de burn-out. De plus, la pandémie a exacerbé tous ces problèmes. »

Un gros spectacle

Le spectacle du 12 novembre se veut un rendez-vous festif pour rassembler les gens. n« Pas question de parler de santé mentale durant la soirée. La stratégie consiste à sensibiliser les gens pour qu’on reste, par la suite, sensibilisés à la cause. »

Les dernières éditions ont permis de présenter Kevin Parent, France d’Amour, Luc De Larochellière, Stefie Shock, Jonathan Painchaud, Maxime Landry, Laurence Jalbert et Isabelle Boulay. « Chaque fois, on réussit à présenter des artistes de renom. Cette année, avec Marie-Mai, on aura sur scène l’une des artistes les plus populaires du Québec des 20 dernières années. Ce spectacle est rendu possible grâce au partenariat avec la minière Newmont Éléonore. »

Les billets sont en vente sur le site web: lezephir.ca/show.