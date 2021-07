Mario Létourneau veut mettre son expérience au service des citoyens

Mario Létourneau a pris sa décision, il veut faire partie du prochain conseil municipal de Chibougamau et mettre son expérience au service de ses concitoyens en devenant le lien entre eux et le conseil municipal.

Dès le début de la conservation, celui-ci ne cache pas qu’il a choisi le siège numéro 4, car jusqu’à présent, c’est le seul qui demeurait libre. « Je suis natif de Chibougamau et résident depuis 1959. Après mes études à l’extérieur, je suis revenu travailler à Chibougamau et j’y ai toujours vécu. Je pense que j’ai ce qu’il faut pour l’amélioration en continu de la qualité de vie et le mieux vivre des résidents de Chibougamau. » Tout en soulignant que, dès le début, il se fera un devoir de prendre connaissance de tous les dossiers qui sont en cours de réalisation. « Je pense que j’ai une bonne vision régionale dans laquelle Chibougamau aura sa place. Nous avons une très belle qualité de vie et il y a eu beaucoup de travail pour attirer des familles à venir s’établir chez nous. Il reste du travail à faire dans le domaine de notre pénurie de travailleurs et aussi à la pénurie de logement. Il faut donc travailler dans le sens de combler la pénurie de travailleurs en favorisant l’installation permanente de nouveaux arrivants. »

Développement durable

Le Chibougamois a la ferme intention de travailler de concert avec les autres membres du conseil dans le développement durable. Citant Chapais comme un très bel exemple : « Il faut utiliser les notions d’économies circulaires visant plus particulièrement à dissocier création de la richesse et consommation de matières premières, et ceci, dans le respect des contraintes et délais administratifs. »

Mario Létourneau est conscient que de très grands défis seront à relever dans les prochaines années. « Il est d’une importance capitale qu’ils le soient dans le respect mutuel et l’inclusion sociale, ainsi que la concertation harmonieuse avec les communautés autochtones et allochtones avoisinantes, permettant ainsi d’avoir une vision régionale d’un avenir voué à la pérennité. »