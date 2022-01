Marjolaine Morasse proposera un nouvel EP

Une auteure-compositrice et interprète originaire de Chapais, Marjolaine Morasse, présentera son deuxième EP, On se déracine, à compter du 28 janvier prochain sous étiquette UniForce Pro.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Marjolaine Morasse a une longue feuille de route alors qu’elle s’est promenée aux quatre coins de la Francophonie canadienne après avoir présenté son premier EP en 2018, Chansons de laine. Elle présente avec son nouvel EP cinq chansons alliant les sonorités pop-folk-rock.

Le lancement de On se déracine se fera en formule virtuelle et un communiqué à cet effet précise : « Entre l’écho des grands espaces et la poésie des murs de son appartement, Marjolaine Morasse fabrique du beau et du vrai. Elle expose avec sensibilité, fougue et authenticité les relations humaines et leur complexité, met en relief les émotions à fleur de peau, pour comprendre, pour questionner, pour faire sens. »

Retour aux sources

Le communiqué précise que On se déracine est un retour aux grands espaces et aux paysages du Nord-du-Québec qui l’ont vu grandir. Entre une enfance à Chapais et à Chibougamau, de la parenté établie en Abitibi et une vie d’adulte sur la Rive-Sud de Montréal, Marjolaine a cherché à retrouver et à comprendre ses racines. Une quête de soi qu’elle transpose en mots et en musique qui lui ont permis d’embrasser le déracinement, pour mieux s’enraciner de nouveau ailleurs. « J’ai voulu comprendre d’où je viens, ce qui m’a forgée, de quoi je suis faite. Savoir si c’est vrai qu’il faut comprendre les avants pour mieux vivre les après. Marcher à la rencontre des autres, des paysages, des villes et villages, des kilomètres qui me constituent, qui me dessinent. Je croyais marcher vers moi : j’ai marché avec moi. »