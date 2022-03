Matt Lang frappe à la Porte-du-Nord

« On ne vient pas acoustique, c’est une grosse équipe avec de la pyrotechnique, les gaz au fond ! » C’est avec ces mots enthousiastes et sans équivoque sur la nature de sa présence que le chanteur country Matt Lang annonce son spectacle à la Porte-du-Nord de Chibougamau, le 17 mars prochain.

Originaire de Maniwaki, Matt Lang est considéré comme un des artistes les plus prometteurs de la scène néocountry canadienne. En 2020, il a remporté le prix du spectacle de l’année au Gala country, où il était également en nomination comme meilleur interprète masculin.

Alors que son premier album (simplement baptisé Matt Lang) était électrisé de consonances rock, le second, More, paru en 2020, se voulait davantage un retour aux sources du country, avec des chansons écrites par Tebey et Danick Duppelle (du groupe Emerson Drive), comme Only a woman et Getcha.

Matt Lang a des ambitions internationales et certaines de ses chansons ont connu du succès dans le ROC. « On veut que ça soit encore plus gros que ce que c’est, affirme-t-il. Notre rêve, c’est d’être encore plus international. »

La joie du stage

C’est avec plaisir que Lang renoue avec la scène, alors que la tournée More a été foudroyée par la pandémie après quelques spectacles en Allemagne et ailleurs.

« On vit pour ça, dit le chanteur et guitariste, parlant de la scène. Et ça parait qu’on a du fun en spectacle. C’est le commentaire qu’on entend le plus souvent. »

Matt Lang est accompagné par des comparses de longue date: le guitariste Étienne Joly, le bassiste Daniel Moranville et Daniel Laroque à la batterie. À ce groupe s’ajoute le nouveau venu Marcel Rousseau, steel guitar et banjo. « On l’a rencontré sur la route, commente Matt Lang. Il a réussi à entrer dans un groupe hyper soudé. »

Un show festif et polyvalent

Faisant les choses en grand, le chanteur de Maniwaki emmène aussi avec lui sur la route son directeur de tournée, ses ingénieurs de son et d’éclairage, sans parler des feux d’artifice.

Le spectacle reprend en intégralité les deux albums – le premier plus rock, le second plus vintage – en plus de quelques reprises. Tout est en anglais, hormis bien sûr l’animation.

Lang qualifie le spectacle de « festif et polyvalent ».

Le calendrier de tournée est fort chargé et pour longtemps, avec entre autres des spectacles aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2023.

Matt Lang devait aussi jouer à Paris cet été, à l’American Tour Festival qui, hélas, a été annulé.

En studio

Au moment d’écrire ces lignes, avant de partir en tournée à la mi-mars, Matt Lang s’apprêtait à se rendre à Nashville, la capitale du country, poursuivre l’écriture de son 3e album. Il doit y retrouver son comparse et producteur Danick Duppelle, qui collaborera à la création. « J’ai déjà commencé, de dire le musicien. C’est ben parti. »

Il n’ose s’aventurer pour l’instant à décrire exactement dans quel registre country se situera l’album.

Mais il sera enregistré cet été, isolé au milieu du bois au Studio Wild de Saint-Zénon. Un grand nombre de musiciens de différents styles y ont enregistré leurs albums, parmi lesquels Les Cowboys fringants, les Sœurs Boulay et Fred Pellerin.