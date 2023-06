Médaille pour chien maintenant obligatoire

La Ville de Chibougamau a adopté son nouveau règlement concernant les animaux domestiques lors de la séance du 15 mai dernier. Le changement majeur est que, dorénavant, la Ville va appliquer son règlement sur l’enregistrement des chiens.

À partir du 1 juin, les chiens sur le territoire de la ville de Chibougamau devront être munis d’une médaille et être enregistrés auprès du contrôleur retenu par la Ville. La cout de l’enregistrement est de 15 $ pour cette année et sera de 25 $ en 2024 pour l’année complète. Il faut mentionner que le règlement municipal existe depuis longtemps, mais il n’était pas mis en application. C’est le refuge Le Monde parallèle qui est responsable de la vente et de la distribution des médailles. Il faut d’ailleurs le contacter dans les plus brefs délais pour se conformer à la réglementation.

Pour les modifications apportées à la loi, elles viennent plutôt alléger les anciens règlements. Celle-ci prévoit une meilleure communication citoyenne, l’établissement d’une garde maximale de 4 animaux domestiques par adresse sans distinction entre les races canine ou féline. Maintenant les petits mammifères et les oiseaux gardés en milieux clos, style les hamsters et les perruches, ne sont pas inclus. De plus, la Ville augmente le nombre de jours à 5 pour la reprise de possession d’un chien errant capturé.

Autres départs

Le conseil a annoncé d’autres départs au sein de son personnel. C’est le cas de Jonathan Dylgat qui a quitté son poste de directeur du Service des finances, de la cour municipale et de l’informatique et trésorier. Son départ est effectif depuis le 18 mai dernier. M Dylgat était à l’emploi de la Ville depuis le 2 novembre 2020.

Un autre employé qui prend sa retraite, Alain Gagné. Il est préposé à l’aréna depuis plusieurs années et il quittera ses fonctions le 25 juin. M. Gagné avait joint les employés de la Ville l’an dernier au moment où la municipalité avait pris la décision de gérer elle-même son aréna. Il aura été au total 52 ans au service de la Corporation de l’aréna et de la Ville à servir la population.