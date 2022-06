Mélanie Thibault – une artiste inspirée par l’enfance

Les Arts en nord convie la population de Chibougamau et ses environs à sa 7e exposition thématique sous le thème Le monde de l’enfance. Celle-ci se déroulera du 1 juin jusqu’au 6 juin 2022 à la bibliothèque de Chibougamau. Coup d’œil sur les trois artistes du premier volet de l’exposition : Mélanie Thibault, Caroline Belleau-Poirier et Marianne Dumas. Ces trois jeunes femmes que le monde de l’enfance captive vous livre ce qui les inspire.

De son propre aveu, Mélanie est restée accrochée au monde de l’enfance. L’esprit naïf des enfants, leurs idées plus ou moins abracadabrantes, leur joie de vivre, c’est à travers leur regard qu’elle imagine ses prochaines créations. Dans ses œuvres, elle privilégie les couleurs, la vie, l’imaginaire, l’esthétique, l’harmonie, le beau.

Autodidacte en art, c’est par le dessin qu’elle s’est forgé un style personnel que l’on reconnait aisément dans ses acryliques et ses aquarelles. Bien qu’elle ait d’abord jonglé avec les sciences pour une formation en ergothérapie, le besoin d’exprimer sa sensibilité artistique a toujours été présent. Parmi ses rêves, il y a celui d’écrire des histoires et de les imager. Une autre corde à son arc : la fabrication de bijoux.

Maman de trois enfants, ses plus belles œuvres selon elle, et ergothérapeute dans les écoles primaires, elle baigne littéralement dans le monde de l’enfance et ne risque donc pas de manquer d’inspiration! Vous pouvez d’ailleurs consulter sa page Facebook « mel TibO – les belles patentes » pour avoir un aperçu de son univers.

Elle aussi a été invitée par les Arts en nord pour exposer son travail du 1er au 6 juin 2022 à la bibliothèque de Chibougamau. Grâce à un partenariat avec la Ville de Chibougamau, le ministère de la Culture et des Communications, La Clé d’accès, le journal La Sentinelle, Planète 93,5 et le député Denis Lamothe, vous pourrez admirer ses créatio