Même confinée, Sylvie Bérubé est très active

Que font nos députés en temps de crise? La députée fédérale Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé, a bien voulu répondre à la question. Nous l’avons jointe au téléphone alors qu’elle est confinée chez elle à Val-d’Or.

Toujours très accessible, la députée fédérale de l’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé, est en confinement chez elle à Val-d’Or. Celle-ci n’a que de bons mots pour son équipe qui poursuit le travail à distance. Dès le début de la conversation, elle a tenu à livrer un message de solidarité à ses concitoyens. « Il est important de respecter les directives de nos deux gouvernements. C’est définitivement grâce à cette solidarité que nous allons tous nous en sortir. Je travaille à partir de chez moi et, avec mon équipe, nous n’avons jamais arrêté de servir les gens du comté. Nous transmettons toutes les informations sur les programmes d’aide du gouvernement fédéral que nous avons. Nous répondons à la demande des citoyens 7 jours sur 7 et nous sommes toujours très actifs. »

Le 25 mai

Avant la pandémie, la députée du Bloc québécois avait un agenda très chargé pour des réunions avec des gens et des organismes de son comté. Elle a tenu à leur préciser : « Pour respecter les consignes que l’on nous demande, j’ai été obligée d’annuler toutes les réunions inscrites à l’agenda. C’est malheureux, mais il fallait respecter le confinement. » Pour l’instant, la députée ne connait pas encore la date de son retour à Ottawa et, encore là, elle répondra aux directives qui lui seront imposées. « Il semble qu’il pourrait y avoir certaines rencontres pour des cas particuliers un ou deux jours par semaine. J’aurai des détails dans les prochains jours. Si des cas particuliers me concernent, comme les affaires autochtones, je pourrais être rappelée quelques jours à Ottawa. Cependant, la date du retour de tous les députés pourrait être le 25 mai. »

Se serrer les coudes

Poursuivant le travail avec son équipe, elle tient à souligner à la population de ne pas hésiter à demander de l’information. « Oui, nous sommes là pour répondre aux questions des citoyens. Je veux cependant leur dire de prendre soin d’eux et de respecter les directives qui leur sont transmises. Le seul moyen de revenir à la normale, c’est de travailler ensemble et de se serrer les coudes. »

Pour ceux qui désirent avoir des conseils ou informations, vous pouvez communiquer avec : sylvie.berube@parl.qc.ca ou 819 824-2942.