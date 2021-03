Un Chibougamois accusé d’avoir menacé le premier ministre

Un résident de Chibougamau fait face à la justice pour avoir proféré des menaces de mort à l’endroit du premier ministre François Legault. Les faits qui lui sont reprochés sont survenus aux mois de septembre et novembre de l’an dernier.

Luc McNichol a comparu une première fois devant la juge Sonia Rouleau au palais de justice de Chibougamau. Pour cette première comparution, la présence de l’accusé n’était pas obligatoire et c’est son avocat, Me Jean Girard, qui le représentait. Le dossier de Luc McNichol sera de retour en cour le 8 avril prochain pour orientation et prise de position. Dans le jargon judiciaire, lors de cette prochaine comparution Me Girard annoncera de façon finale à la cour les intentions de son client de plaider coupable ou non. Lors de cette prochaine comparution, l’accusé devra être présent.

Les faits qui sont reprochés à Luc McNichol âgé de 49 ans sont survenus en septembre et novembre dernier. Selon la dénonciation de la police, le 13 septembre et le 2 novembre, l’accusé aurait proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à François Legault. Selon toute vraisemblance, l’accusé aurait menacé le premier ministre sur la plateforme Facebook.

Il n’a pas été possible de retracer les messages qui font partie de l’accusation, mais certains propos encore sur la page de l’accusé faisaient référence à des commentaires faits à l’endroit du premier ministre et aussi des allusions associées au nazisme.