Métaux BlackRock a le feu vert pour ses travaux

La semaine dernière, une nouvelle attendue depuis plusieurs mois est arrivée pour Métaux BlackRock, soit son certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement. « C’est une grosse nouvelle que nous attendions depuis longtemps », a précisé Richard St-Jean, directeur général.

Soulignons que des modifications avaient été demandées sur le permis obtenu en 2013. Ces modifications étaient importantes mais n’avaient aucun impact environnemental. Ces trois principaux changements touchaient : l’absence du camp temporaire lors de la construction de la mine; l’abandon de la construction de la ligne de chemin de fer pour se rendre au site minier et la diminution du volume de capacité de traitement du concentrateur. « Beaucoup de personnes ont travaillé sur ce projet et il faut remercier les villes de Chibougamau et de Chapais ainsi que la communauté d’Oujé-Bougoumou pour leur support. Sans eux, rien n’aurait été possible, c’est évident », nous a précisé Alexandre Meterissian, vice-président aux affaires gouvernementales.

Très positif

Lentement mais sûrement, des travaux de déboisement ont débuté sur le site minier situé au kilomètre 200 de la route 169 comme le mentionne Richard St-Jean : « Environ 40 hectares a été déboisés à l’automne et cela se poursuivra ce printemps. Pour nous, l’objectif est de débuter les travaux dans les prochaines semaines, mais il n’y a pas encore de date définie. Le site commence à ressembler à un site minier et, avec notre certificat, nous avons un vrai projet. C’est définitivement très positif ».

