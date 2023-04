Métaux BlackRock | Objectif : début de la construction 2024

Selon les informations que nous avons obtenues un peu avant d’aller sous presse, Strategic Resource, propriétaire du projet de Métaux BlackRock, veut compléter son financement d’ici la fin de l’année et amorcer la construction de la mine et de l’usine de transformation quelque part en 2024.

L’entreprise Strategic Resource, nouvellement propriétaire du projet Métaux BlackRock, est détenue par Investissement Québec et Orion à la hauteur de 41 % chacun. On apprenait la semaine dernière qu’une somme de 4,3 M$ provenant du ministère de l’Économie serait versé dans le capital-actions de la compagnie. Déjà, avant la fusion, le gouvernement avait investi 50 M$ dans le projet et, l’an dernier, il avait prêté 14 millions supplémentaires.

Construction 2024

Dans une entrevue accordée à des collègues de Radio-Canada, le porte-parole de Strategic Resource, Alexandre Meterissian, a mentionné que la compagnie a l’intention de compléter son financement dans les prochains mois pour espérer débuter la construction de la mine à Chibougamau et de l’usine à Saguenay dès 2024. Il faut se souvenir que le projet qui avoisine le 1,5 milliard détient tous les permis et autorisations qui sont nécessaires pour commencer les travaux. M. Meterissian a mentionné aussi que le vanadium est très recherché dans le domaine des batteries.