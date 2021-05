Métyvier publie « À vos masques! Sortez! »

Le caricaturiste Métyvier a plusieurs cordes à son arc. Il vient de le démontrer encore une fois en publiant un livre de caricatures. Jusque-là, rien de trop spécial quand on connait l’artiste. Cependant, ce livre raconte la petite histoire humoristique de la pandémie.

Avec une préface de Louis-Paul Allard, le livre comprend 120 pages et rien de moins que 56 caricatures qui s’enchainent au fil de l’évolution de la pandémie chez nous. Chacune des caricatures reflète un moment historique en débutant dès février 2020 par « Des Québécois en quarantaine au large du Japon ». Métyvier ayant déjà été un collaborateur au journal La Sentinelle, nous l’avons donc joint pour discuter de son livre. « Je fais aussi des illustrations pour des livres destinés aux enfants. J’avais en tête un projet de livre, mais les discussions trainaient et c’est à ce moment que se situe l’arrivée de la pandémie. Ce fut l’élément déclencheur de produire un livre strictement sur ce sujet. J’avais déjà en banque des caricatures faites pour certains journaux. J’avais aussi le titre « À vos masques! Sortez! ». J’ai débuté les recherches pour trouver un éditeur prêt à me faire confiance et travailler avec moi. Finalement, c’est avec Les éditions Crescendo que j’ai pu lancer ce projet que j’avais à cœur. »

Un choix difficile

Après avoir signé son contrat, le caricaturiste s’est mis à la tâche rapidement, car le livre devait paraitre aux fêtes. « Malheureusement, l’évolution de la pandémie a retardé la parution du livre. Moi, pendant ce temps-là, je poursuivais mon travail. Lorsqu’est venu le temps de choisir les caricatures, j’en avais plus de 120. J’avoue que j’ai dû faire des choix difficiles, car il y avait une possibilité maximale de 56. De ce nombre, il y en a 50 % qui n’ont jamais paru ailleurs. J’avoue que je suis très satisfait du produit final et ce livre m’a ouvert une porte, car il y a d’autres projets sur la table à dessin. »

Livres thématiques

Métyvier est un maitre du dessin, mais c’est aussi un verbomoteur incroyable et ce ne sont pas les idées qui manquent. « Il va y voir des produits dérivés de mon livre et j’ai des projets pour des livres thématiques sur de beaux sujets, car je collabore depuis plusieurs années avec différents magazines comme Aviation et La Presse-Nautique. J’ai donc en réserve plusieurs caricatures qui pourraient faire l’objet d’un livre. Ces projets sont à l’étude et j’aimerais que tu dises au monde qu’ils peuvent commander mon livre en ligne : avosmasquessortez.com. »