Michel Létourneau, qui a été député d’Ungava de 1994 à 2007, est décédé dans la nuit de lundi à mardi.

Sur son compte Facebook, une des filles de Monsieur Létourneau, Maude Esther Noël, a écrit : « C’est le coeur en miettes que nous vous annonçons que la nuit dernière, mon papa Michel, le roc de notre famille est décédé. Il est parti tout en douceur, à la maison avec ses deux filles et son Éléna à ses côtés. Malgré la tristesse et le grand vide qu’il laisse, nous sommes sereines et surtout apaisées de le savoir maintenant en paix.

Maude Esther Noël a remercié tous les gens qui ont envoyé des messages. « Ils sont un baume sur nos cœurs et bien que nous l’avons toujours su, nous prenons conscience de la grandeur de l’homme qu’il fut. Nous prenons les prochains jours pour nous recentrer et vivre cette épreuve en famille », a-t-elle écrit.