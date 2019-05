Mirenda Fortin reçoit une bourse de 25 000 $

Afin de stimuler l’entrepreneuriat au Québec, le ministère de l’Économie et de l’Innovation remet des bourses d’honneur d’une valeur de 25 000 $ chacune. Mirenda Fortin a reçu celle de la région Nord-du-Québec.

Ces bourses sont destinées à des entrepreneurs de 18 à 35 ans et à des entrepreneurs de la diversité de tout âge qui ont un projet visant la création ou le développement d’une entreprise, deux clientèles pour qui l’accès au financement traditionnel peut être plus difficile. En plus de la bourse, les récipiendaires bénéficieront d’un accompagnement d’un an, sans frais, par le service de mentorat du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship.

Une bourse d’honneur est une aide ponctuelle octroyée à un individu plein de potentiel. La notion d’honneur fait référence à l’esprit voulant que le récipiendaire contribue à son tour à l’écosystème entrepreneurial. Celui-ci peut le faire en argent ou en temps, en s’impliquant auprès d’autres entrepreneurs ou organismes supportant l’entrepreneuriat. La lauréate de la région du Nord-du-Québec est Mirenda Fortin de l’entreprise Physis réadaptation.

Le Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation de l’UQTR ainsi que des Tables d’action en entrepreneuriat de chacune des régions ont contribué au processus d’évaluation des candidatures.

Pour l’édition 2018, ce sont 75 bourses qui seront remises dans toutes les régions du Québec en plus des 24 bourses qui ont déjà été octroyées à des entrepreneurs de la diversité.