Mission accomplie pour Ghislain Desjardins

L’arrivée de la COVID-19 a retardé l’assemblée générale qui devait avoir lieu le 18 mars dernier pour le Club de golf de Chibougamau-Chapais. C’est donc le 29 juin, sous le signe de la distanciation, que s’est déroulée cette assemblée générale avec un dernier tour de piste pour le président, Ghislain Desjardins.

Les états financiers de l’année 2019 ont été déposés et acceptés avec un excédent de 27 000 $ comparativement à 18 000 $ pour l’exercice financier 2018. Jusque-là tout va bien. Cependant, des choses vont définitivement changer avec les prévisions du budget 2020 alors que la grande majorité des tournois ont été annulés et que, du 13 mars au 31 aout, il n’y a aucune location possible de salle. Cette situation n’apporte donc aucun revenu au Club de golf de Chibougamau-Chapais. « Heureusement, nous avons une bonne clientèle depuis l’ouverture des activités. Cependant, j’avoue que nous essayons de sauver les meubles. Pour l’instant, il faut vivre la situation au jour le jour. Comme nous ne savons pas ce qui va se passer après le 31 aout, il faut attendre les nouvelles directives de la Santé publique. Présentement, nous ne pouvons faire plus et il est évident que les chiffres après la COVID-19 seront très différents de ceux anticipés », nous précisait le directeur général, Michel Lallemand.

La suite de cet article est réservé à nos abonnés. https://www.lasentinelle.ca/forfaits/